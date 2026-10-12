Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ Khu Di tích K9

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại biểu các cơ quan chức năng của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại diện chính quyền xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt nội dung, giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của di tích và phương án khoanh vùng các khu vực bảo vệ.

Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị ký kết.

Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Khu di tích K9 là địa danh có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, từng là căn cứ bí mật của Trung ương, nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong giai đoạn 1960-1969; đồng thời là nơi chủ yếu gìn giữ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1969 đến năm 1975. Việc khoanh vùng bảo vệ di tích góp phần giữ gìn địa danh lịch sử, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự; phục vụ quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, sinh hoạt chính trị của đồng bào cả nước và du khách quốc tế.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh trước nhà làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hải Trung nhấn mạnh, việc ký kết biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ là bước quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý bảo vệ di tích, đồng thời là bước đi then chốt để hoàn thiện hồ sơ khoa học, trình cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Khu di tích K9 là Di tích quốc gia đặc biệt.

Để triển khai hiệu quả các nội dung tiếp theo, Thiếu tướng Phạm Hải Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ khoa học theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy trình.