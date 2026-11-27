Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Cùng dự còn có đại diện các cơ quan ban ngành Trung ương, TP.HCM và gần 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp tham gia diễn tập phương án tác chiến.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng , Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi báo cáo kết quả diễn tập, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, trực tiếp là Phòng Cảnh vệ miền Nam; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức luyện tập nghiêm túc, hiệu quả.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng cũng nhấn mạnh, việc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức diễn tập phương án tác chiến xử lý tình huống bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là kỹ năng tác chiến, xử lý các tình huống đột xuất về nghiệp vụ cảnh vệ như: bảo vệ tiếp cận; nghiệp vụ bảo vệ sự kiện, hội nghị; công tác kỹ thuật; lái xe nghiệp vụ... sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác trong mọi tình huống, nhất là trong bối cảnh, tình hình mới hiện nay.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng hoa chúc mừng các lực lượng tham gia diễn tập.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng tác chiến, góp phần làm nên thành công của buổi báo cáo kết quả diễn tập ngày hôm nay.

Trước khi vào phần thực binh xử lý tình huống là phần diễu duyệt lực lượng tham gia diễn tập của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng Cảnh vệ bảo vệ đối tượng cảnh vệ trước sự tấn công của nhóm khủng bố.

Đây là những phương tiện chuyên dụng với nhiều tính năng vượt trội, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ sự kiện và địa điểm tổ chức sự kiện; bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế khi di chuyển trên đường.

Trong phần thực binh xử lý tình huống, các đại biểu dự đã được xem cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp xử lý một chuỗi tình huống giả định như: phát hiện và xử lý valy vô chủ có chứa cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ.

Chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kiểm tra vali vô chủ nghi có cơ cấu nổ tại khu vực bảo vệ.

Lực lượng kỹ thuật bảo vệ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xử lý vali có chứa cơ cấu nổ.

Phát hiện và xử lý đối tượng dùng thẻ giả trà trộn vào khu vực bảo vệ; phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái tại khu vực bảo vệ; bảo vệ đối tượng cảnh vệ di chuyển về nơi an toàn trước sự tấn công của bọn khủng bố và xử lý sự cố cháy tại khu vực bảo vệ.

Cán bộ chiến sĩ Cảnh vệ làm công tác kiểm tra an ninh phát hiện, khống chế đối tượng dùng phù hiệu giả để trà trộn vào khu vực bảo vệ.

Các sĩ quan bảo vệ tiếp cận che chắn cho đối tượng cảnh vệ khi phát hiện UAV xuất hiện tại khu vực tổ chức sự kiện.

Đây là những tình huống giả định, có thể xảy ra trong thực tế. Các nội dung, tình huống tại buổi diễn tập phương án tác chiến là cần thiết, sát với thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng và cần được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ tại địa phương.