Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 tại Nghệ An

Trong quá trình diễn tập, cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ theo phương án, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia xử lý tình huống giả định.

Các nội dung thực hành thể hiện khả năng cơ động, vượt chướng ngại vật và sự phối hợp giữa cán bộ huấn luyện với chó nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tình huống trong điều kiện phức tạp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tặng quà các lực lượng tham gia diễn tập phòng thủ năm 2026 tại Nghệ An.

Việc đưa chó nghiệp vụ tham gia diễn tập là dịp kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng hiệp đồng giữa cán bộ huấn luyện với chó nghiệp vụ và các lực lượng chức năng.

Cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ của Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham gia thực binh phương án.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Cán bộ huấn luyện phối hợp cùng chó nghiệp vụ thực hành vượt vòng lửa, thể hiện khả năng vượt chướng ngại vật

Thông qua diễn tập, Trung tâm tiếp tục nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý, huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ.

Chó nghiệp vụ phối hợp thực hành xử lý tình huống giả định.

Đây cũng là dịp để tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.