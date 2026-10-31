Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát động phong trào '5 tiên phong, 5 chủ động'

Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh CSCĐ dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phong trào “5 tiên phong, 5 chủ động” được phát động nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Công an; góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện, đồng thời xây dựng môi trường rèn luyện kỷ cương, chính quy, đoàn kết và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tân sinh viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Sao nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào đối với công tác đào tạo thế hệ trẻ CAND. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ quản lý quán triệt nghiêm túc các quy chế, quy định của Bộ Tư lệnh; triển khai khoa học, hiệu quả chương trình huấn luyện; tạo điều kiện để các tổ chức Đoàn phát huy vai trò xung kích.

Đối với đội ngũ cán bộ, đoàn viên làm công tác huấn luyện, cần tiên phong đổi mới phương pháp quản lý, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác giảng dạy; đồng thời sâu sát, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tân sinh viên.

Thiếu tướng Lê Văn Sao phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Lê Văn Sao cũng yêu cầu các tân sinh viên xác định rõ động cơ học tập, chủ động tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND và nội quy huấn luyện; tích cực rèn luyện thể lực, vượt qua khó khăn, thử thách ban đầu để nắm vững kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trao tặng các phần quà nhằm tuyên dương, động viên những tân sinh viên đạt thành tích thủ khoa trong kỳ tuyển sinh vào các trường CAND năm 2026.

Đông đảo tân sinh viên các trường Công an nhân dân tham dự buổi lễ.

Bên cạnh phần lễ, chương trình giao lưu văn nghệ chào đón tân sinh viên diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lực lượng CAND và sức trẻ thế hệ mới đã góp phần tạo không khí phấn khởi, động viên hơn 900 tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập, yên tâm tư tưởng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đầu khóa.