Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của người nữ chiến sĩ Công an kiên trung đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc.

Tại Khu lưu niệm, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên và hội viên đã tham gia sinh hoạt chính trị, tìm hiểu về cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và sự hy sinh anh dũng của Anh hùng liệt sĩ CAND Bùi Thị Cúc, cùng lắng nghe các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hoạt động là dịp để CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần trách nhiệm và sự tri ân đối với các thế hệ đi trước.

Các đại biểu tham quan khu lưu niệm.

Đại diện Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ và đơn vị đồng hành trao tặng nguồn lực cho Ban Quản lý Khu lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh CSCĐ và đơn vị đồng hành đã trao tặng Ban Quản lý Khu lưu niệm 1 loa Hi-Fi xách tay KS88 phục vụ công tác, trị giá gần 15 triệu đồng.

Đây là nguồn lực thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống tại Khu lưu niệm. Hoạt động cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của doanh nghiệp cùng tuổi trẻ lực lượng CSCĐ trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đồng thời, thông qua chương trình, cán bộ, đoàn viên và hội viên Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục được giáo dục về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và truyền thống anh hùng của lực lượng CAND qua các ca khúc cách mạng. Từ đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện; phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...