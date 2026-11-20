Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tham dự hội đàm có đại diện Thủ trưởng Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tá Trần Nam Trung nhấn mạnh, hội đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực. Đặc biệt, sự kiện diễn ra đúng dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến thăm Trung Quốc, tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều đó tiếp tục khẳng định sự tin cậy chính trị ở mức cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao chiến lược, ổn định lâu dài.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tham dự hội đàm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đại tá Trần Nam Trung khẳng định, thời gian qua, hai bên đã tích cực quán triệt, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội; thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước và các thỏa thuận có liên quan. Công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xử lý các sự kiện biên giới được duy trì thường xuyên, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đoàn đại biểu Chiến khu miền Nam, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham dự hội đàm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Hoạt động tuần tra song phương, tuần tra liên hợp trên biên giới ngày càng đi vào nền nếp. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên đã phối hợp tổ chức 51 lần tuần tra song phương, tuần tra liên hợp, với 1.385 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; duy trì trao đổi thông tin qua đường dây nóng với tổng số 352 lần.

Đại diện biên giới các đoạn cơ bản phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ theo Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong trao đổi tình hình, phối hợp xử lý các sự kiện biên giới. Trong năm 2026, đại diện biên giới các đoạn 3, 5, 6, 8 đã tổ chức gặp gỡ, hội đàm trực tiếp. Đại diện biên giới đoạn 7 dự kiến tổ chức gặp gỡ, hội đàm vào cuối năm 2026.

Đại tá Trần Nam Trung phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục được thúc đẩy từ cấp cơ sở đến cấp Bộ Tư lệnh; hoạt động trao đổi đoàn, gặp gỡ, hội đàm các cấp được duy trì nền nếp. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng hai bên đã tổ chức 38 cuộc hội đàm, với 321 lượt người tham gia. Hai bên cũng phối hợp tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước.

Thiếu tướng Dương Vĩnh Phi phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tháng 8/2026, hai bên thống nhất ký Kế hoạch “Hành động chung hợp tác Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc” năm 2026. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các hoạt động phối hợp giữa lực lượng Lục quân Chiến khu miền Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới đất liền, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đại tá Trần Nam Trung tặng quà Thiếu tướng Dương Vĩnh Phi. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại tá Trần Nam Trung đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp triển khai nghiêm túc, hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký ngày 24/10/2024. Đồng thời, tham mưu cấp trên sớm triển khai cơ chế phối hợp công tác giữa Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Phó Tư lệnh Lục quân Chiến khu miền Nam trong năm 2027.

Hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra song phương, trao đổi thông tin, gặp gỡ, hội đàm giữa các cấp; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng trên biên giới. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, tập trung vào các văn kiện pháp lý về biên giới và quy định pháp luật của mỗi nước.

Thiếu tướng Dương Vĩnh Phi tặng quà lưu niệm Đại tá Trần Nam Trung. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đại tá Trần Nam Trung cũng đề nghị hai bên thúc đẩy tổ chức hội đàm trực tiếp giữa đại diện biên giới các đoạn 1, 2 và 4; tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng của Việt Nam với các Trạm Hội ngộ, hội đàm của Bộ đội Biên phòng Trung Quốc. Hai lực lượng tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, đào tạo, tập huấn, qua đó tăng cường sự gắn bó, hiểu biết và tin cậy giữa cán bộ, chiến sĩ hai bên.

Đối với địa bàn dân cư hai bên biên giới, cần phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, thúc đẩy kết nghĩa cụm dân cư, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hai bên cũng thống nhất quan tâm tổng kết việc thực hiện Kế hoạch “Hành động chung hợp tác Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc” năm 2026, làm cơ sở trao đổi, thống nhất các hoạt động phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp tổ chức diễn tập liên hợp chống khủng bố giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, Trung Quốc.