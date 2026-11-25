Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, hệ thống văn kiện, báo cáo, tham luận phục vụ Hội nghị Quân chính, chuyên ngành toàn quân và Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2026; thống nhất phương pháp tổ chức, thành phần tham dự, nội dung thảo luận, công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua năm 2027 và các mặt công tác bảo đảm phục vụ hội nghị.

Trong đó, trọng tâm là chuẩn bị báo cáo trung tâm, báo cáo kết quả kiểm tra xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông; đánh giá những chuyển biến nổi bật trên từng mặt công tác, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2027.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục và Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao Bộ Tham mưu tập trung xây dựng báo cáo trung tâm bảo đảm tính khái quát cao, nội dung súc tích, cô đọng, phản ánh toàn diện, khách quan, thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2026; làm nổi bật những kết quả, chuyển biến quan trọng, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2027. Quá trình chuẩn bị phải tổ chức rà soát, thẩm định, duyệt kỹ nội dung, hình thức trình bày, bảo đảm tính thống nhất, khoa học và hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Trung tướng Vũ Trung Kiên lưu ý, nội dung phát biểu của Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các Cục tại Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2026 phải đi sâu vào từng lĩnh vực chuyên ngành, tập trung làm rõ những chuyển biến nổi bật, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đặc biệt chú trọng đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện trong năm 2027. Các ý kiến phát biểu phải ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, tránh trùng lặp với báo cáo trung tâm và các báo cáo chuyên đề, bảo đảm thời gian và nâng cao chất lượng hội nghị.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chương trình, bố trí thành phần tham dự hội nghị tại các điểm cầu; chuẩn bị tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát động phong trào thi đua năm 2027 và các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, trong đó yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình tại cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chỉnh trang cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 bảo đảm trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cơ quan bám sát chức năng, nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, khẩn trương triển khai các nội dung đã được thống nhất, bảo đảm công tác chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2026, tạo cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2027.