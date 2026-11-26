Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh có lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện các cơ quan, đơn vị, các đồn biên phòng trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trong 2 năm qua, phong trào “Bình dân học vụ số” trong BĐBP được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, toàn lực lượng BĐBP có 67.683 lượt quân nhân tham gia thi đánh giá kiến thức, kỹ năng số, đạt 100%; 100% cơ quan, đơn vị thành lập và duy trì hoạt động tổ tư vấn kỹ năng số; xây dựng 718 tổ “người biết hướng dẫn người chưa biết”; triển khai các mô hình “cơ quan số”, “đơn vị số”, “quân nhân số”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đối với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào “Bình dân học vụ số”; kết quả tổng số quân nhân tham gia thi đánh giá đạt 93,3%, vượt chỉ tiêu Bộ Tư lệnh BĐBP giao (80%).

Qua đó, cán bộ, chiến sĩ cơ bản đã vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng số trong đời sống, công tác hằng ngày, không ngừng nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao; luôn đề cao ý thức bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trên môi trường số.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu những cách làm hay, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy BĐBP khẳng định: Phong trào “Bình dân học vụ số” đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì và đảng viên về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí nhấn mạnh: Phong trào “Bình dân học vụ số” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; cán bộ chủ trì phải gương mẫu học trước, làm trước để hướng dẫn cấp dưới. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số” vào nghị quyết, kế hoạch gắn với thi đua, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP chuyển trọng tâm từ giai đoạn học, thi, nắm kiến thức sang vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ hằng ngày; nâng cao trình độ sử dụng thành thạo, ứng dụng vào quản lý hồ sơ cán bộ, nghiệp vụ biên phòng, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.