Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất cùng Báo Đại đoàn kết tiếp tục tổ chức 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2027 tại Lai Châu

Ban Biên tập Báo Đại đoàn kết và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại Đắk Lắk. Ảnh: Quang Vinh.

Theo đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Báo Đại đoàn kết trong thời gian qua đã quan tâm, dành tình cảm hướng về đồng bào các dân tộc và cán bộ, chiến sĩ BĐBP nơi biên giới, hải đảo, nhất là trong phối hợp với các đơn vị BĐBP tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ chỉ đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu chủ động phối hợp với Báo Đại đoàn kết tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2027 thiết thực, hiệu quả, lan tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết; Thiếu tướng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Văn Ngọc Quế; Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung trao Nhà "Đại đoàn kết" cho đồng bào. Ảnh: Quang Vinh.

Qua Công văn, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng bày tỏ mong muốn Báo Đại đoàn kết tiếp tục quan tâm, phối hợp, đồng hành với BĐBP tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Trải qua nhiều năm tổ chức, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trở thành hoạt động thường niên mang đậm dấu ấn nhân văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên, chương trình còn là cầu nối bền chặt giữa quân và dân, giữa các lực lượng với cộng đồng xã hội, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết và Đại tá Đỗ Quang Thấm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng hoa các đội tham gia hội thi văn hóa thể thao tại Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”năm 2026 tại Đắk Lắk. Ảnh: Quang Vinh.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 do Báo Đại đoàn kết phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tại Đắk Lắk không chỉ mang Tết đến vùng biên, mà còn mang theo niềm tin, sự gắn kết và khát vọng xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Ở nơi ấy, tình quân dân vẫn luôn bền chặt, để mỗi mùa xuân về, biên cương Tổ quốc thêm ấm áp, yên bình và tràn đầy sức sống.

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết và Đại tá Đỗ Quang Thấm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tham quan quầy hàng nông sản của bà con tỉnh Đắk Lăk tại Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại Đắk Lăk. Ảnh: Quang Vinh.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết xác định việc đồng hành cùng Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ là hoạt động báo chí, mà còn là trách nhiệm chính trị và xã hội.

Không chỉ mang Tết đến gần hơn với đồng bào nơi biên giới, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” còn lan tỏa tinh thần đại đoàn kết bằng những việc làm thiết thực, giàu nghĩa tình.

Riêng năm 2026, Báo Đại đoàn kết đã trực tiếp trao các khoản hỗ trợ bằng tiền với tổng trị giá hàng tỷ đồng, xây dựng hàng chục ngôi nhà Đại đoàn kết và trao hàng nghìn suất quà, góp phần sẻ chia khó khăn, cải thiện đời sống, mang hơi ấm và niềm tin đến với đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết và Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà cho con ông Y Hớn Niê. Ảnh: Quang Vinh.

Nguồn lực này được sử dụng để xây dựng 10 căn Nhà Đại đoàn kết, trao hàng trăm suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ sinh kế cho đồng bào vùng biên và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Việc khảo sát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu, để mỗi phần quà đều gửi gắm trọn vẹn nghĩa tình.