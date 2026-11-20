Trung tướng Vũ Trung Kiên kết luận hội nghị. Ảnh: TM

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Bộ Tư lệnh và 38 điểm cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng. Tại điểm cầu Cơ quan Thường trực phía Nam của Bộ Tư lệnh, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì. Tại điểm cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Trần Hải Bình, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cùng đoàn kiểm tra toàn diện của Bộ Tư lệnh tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân; đồng thời xác định chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng đã quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện, diễn tập và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng; việc quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch huấn luyện, diễn tập; tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung những nội dung mới, nội dung còn hạn chế. Công tác chuẩn bị lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện, thao trường, bãi tập được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn, kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ.

Nổi bật, trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì tổ chức và tham gia 111 cuộc diễn tập, với 120 cơ quan, đơn vị và 5.115 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các cuộc diễn tập được tổ chức đúng quy trình, nội dung, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng được triển khai chặt chẽ, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị tập trung đánh giá các tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác kiểm tra toàn diện năm 2026; đồng thời chỉ rõ những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với các nội dung huấn luyện có sử dụng thuốc nổ, bắn đạn thật, huấn luyện tàu thuyền trên sông, biển; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới ở địa hình hiểm trở, trong điều kiện thời tiết phức tạp hoặc ban đêm, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề đặt ra, hội nghị xác định các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TM

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, quản lý, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy; quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thẳng thắn nhìn nhận, nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế; xác định rõ trách nhiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để. Cấp ủy các cấp phải đưa công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, quản lý, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy vào nghị quyết lãnh đạo.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động, Trung tướng Vũ Trung Kiên chỉ rõ, trong năm 2026, năm 2027 và những năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị chu đáo, toàn diện; xây dựng kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ; tổ chức chặt chẽ các cuộc huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu bảo đảm an toàn tuyệt đối 100%. Đặc biệt, phải chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ, xây dựng phương án xử trí các tình huống; tổ chức huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ làm chủ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật.

Trung tướng Vũ Trung Kiên giao Bộ Tham mưu chủ trì, phối hợp với Học viện Biên phòng rà soát toàn bộ hệ thống văn bản, văn kiện, tài liệu huấn luyện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm thống nhất trong toàn lực lượng. Cục Chính trị tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo lĩnh vực phụ trách.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc tinh thần hội nghị đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, các học viện, nhà trường; tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, quản lý, rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh trong tình hình mới.