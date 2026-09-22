Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Tại buổi làm việc, Thượng tá Hoàng Tuấn Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác xây dựng chính quy; việc xây dựng, duy trì các thiết chế văn hóa và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Thanh Bình

Thời gian qua, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động cải thiện đời sống bộ đội; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đơn vị.

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn đã trực tiếp khảo sát thực địa tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu và các tổ, chốt trên biên giới; kiểm tra phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu, công tác canh phòng, xây dựng chính quy, hệ thống thiết chế văn hóa và hoạt động tăng gia sản xuất của đơn vị.

Phát biểu kết luận, Đại tá Phan Hữu Tiếp ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh đạt được trong thời gian qua. Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, duy trì nghiêm các chế độ, quy trình công tác tại các trạm, tổ, chốt độc lập.

Đồng thời, đơn vị cần chủ động rà soát, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.