Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu kết luận kiểm tra.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Pha Long, Nậm Chảy. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới; huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác đảng, công tác chính trị; đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý cửa khẩu, xuất nhập cảnh; đối ngoại Biên phòng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chuyển đổi số.

Đoàn cũng kiểm tra nhận thức, trình độ nghiệp vụ, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng xử lý tình huống thực tế của đội ngũ cán bộ.

Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ Biên phòng

Năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an toàn. Đơn vị đạt nhiều thành tích tại các hội thi, hội thao, nổi bật là giải Nhất toàn đoàn Hội thi tiếng Mông cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Huy chương Vàng cá nhân tại Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực I.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đoàn công tác kiểm tra công tác hậu cần, tài chính tại Đồn Biên phòng Pha Long.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Nậm Chảy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác đảm bảo sẵn sàng chiến đấu tại kho lưu trữ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Kiểm tra hệ thống văn kiện, hồ sơ, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Kiểm tra hệ thống hồ sơ nghiệp vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Đồn Biên phòng Nậm Chảy.

Công tác đảng, công tác chính trị tiếp tục được chú trọng. Đơn vị tổ chức 48 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với 2.115 lượt cán bộ, chiến sĩ; 100% cán bộ, chiến sĩ viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện; 99,78% được phân loại tư tưởng tốt.

Các chương trình an sinh xã hội, đồng hành cùng nhân dân khu vực biên giới được triển khai với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Đơn vị cử 109 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố; phân công 357 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 1.734 hộ gia đình với 8.089 nhân khẩu. Đồng thời, vận động xây dựng 5 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và hỗ trợ nhiều công trình, phần quà thiết thực cho học sinh, người dân vùng biên.

Đoàn kiểm tra, phổ biến ý định, nội dung xử trí tình huống chiến đấu bảo vệ đồn tại Đồn Biên phòng Pha Long.

Kiểm tra phần thực hành lên lớp về khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Kiểm tra thể lực cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chảy.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập 11 chuyên án, đấu tranh thành công 8 chuyên án; điều tra, khởi tố 17 vụ án hình sự với 27 đối tượng; thu giữ hơn 2,99 kg ma túy, gần 9 kg vàng cùng nhiều tang vật khác.

Hoạt động đối ngoại Biên phòng tiếp tục được duy trì hiệu quả. Hai bên phối hợp tổ chức 21 cuộc tuần tra, kiểm tra song phương, liên hợp; trao đổi thông tin qua đường dây nóng 275 lần và gặp gỡ trên biên giới 23 lần.

Tại các cửa khẩu, lực lượng Biên phòng làm thủ tục xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu cho hơn 828.000 lượt người; xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho hơn 4,6 triệu lượt người và hơn 313.300 lượt ô tô. Khối lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu đạt hơn 2,8 triệu tấn.

Chủ động khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đạt được trong năm 2026; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình trên thực địa và không gian mạng, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Đồn Biên phòng Nậm Chảy.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực chỉ huy, điều hành, luyện tập phương án xử lý tình huống; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật; tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đặc biệt, lực lượng Biên phòng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu và thành lập các tổ nghiên cứu, phân tích, xử lý thông tin địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm.

Đoàn kiểm tra số 1 Bộ đội Biên phòng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các đơn vị đã chấp hành nghiêm kế hoạch, phối hợp tổ chức kiểm tra chặt chẽ, huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện và bảo đảm an toàn tuyệt đối.