Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại tỉnh

Đoàn kiểm tra tại các đơn vị: Đồn Biên phòng Đức Long, Đồn Biên phòng Lũng Nặm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh và cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đoàn kiểm tra số 1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm việc tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các chế độ công tác, sẵn sàng chiến đấu, xử lý một số tình huống giả định xảy ra trên địa bàn; duy trì nền nếp chính quy, quản lý bộ đội và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng các mặt công tác tham mưu; công tác đảng, công tác chính trị; trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm; quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh; hậu cần, kỹ thuật và tài chính.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2026 của Bộ đội Biên phòng tỉnh; kịp thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Kết luận kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn; xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.