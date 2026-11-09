Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện công tác Biên phòng tại An Giang

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo kiểm tra tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Ảnh: LK

Tham gia đoàn kiểm tra có Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu các thành viên trong đoàn tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Trong đó, trọng tâm là công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; công tác quản lý cửa khẩu và đối ngoại Biên phòng.

Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Phó trưởng đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông. Ảnh: LK

Bên cạnh đó, đoàn tiến hành kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, xây dựng Đảng, công tác chính trị và việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc để các đơn vị có biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Đại tá Trần Văn Le, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng kiểm tra hồ sơ văn kiện tham mưu tác chiến tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông. Ảnh: LK

Trong chương trình kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông. Tại đây, đoàn đưa ra tình huống giả định, yêu cầu chỉ huy đơn vị tổ chức xử lý nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, phương án tác chiến và năng lực chỉ huy, điều hành khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Đoàn cũng tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, văn kiện tác chiến; văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị; hồ sơ, văn bản thuộc các chuyên ngành. Đồng thời, các thành viên đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành, qua đó đánh giá khả năng nắm bắt, vận dụng các quy định vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ văn kiện ngành Tham mưu tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông. Ảnh: LK

Theo báo cáo, trong năm 2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, đạt nhiều kết quả tích cực trong quản lý, bảo vệ biên giới. Nổi bật, đơn vị đã tổ chức 335 lượt tổ với 2.874 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới. Qua đó, góp phần duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị duy trì nghiêm công tác huấn luyện, bảo đảm đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch. Công tác sẵn sàng chiến đấu được chú trọng; các phương án, kế hoạch được quan tâm rà soát, bổ sung, góp phần nâng cao khả năng xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Kiểm tra nhận thức chung các chuyên ngành tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông. Ảnh: LK

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và an sinh xã hội trên địa bàn, đơn vị đã phân công 19 đảng viên phụ trách 119 hộ gia đình và 4 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 4 chi bộ ở khu vực biên giới; nhận hỗ trợ 5 cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, trong đó có 2 cháu người Campuchia; tổ chức phát trên 500 tờ rơi tuyên truyền về các văn bản pháp luật; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; phòng chống các loại tội phạm…; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra quan sát chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông xử lý tình huống. Ảnh: LK

Công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ được quan tâm thực hiện đầy đủ.

Theo kế hoạch, ngày mai, 10/11, đoàn tiếp tục kiểm tra một số đơn vị tiếp theo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.