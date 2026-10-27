Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện công tác biên phòng

Trong 2 ngày 26 và 27-10, Đoàn kiểm tra số 2 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2026 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, đoàn tập trung rà soát, kiểm tra các mặt công tác tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang và Hải đội Biên phòng 1. Nội dung kiểm tra bao gồm: Hệ thống văn kiện tác chiến; công tác Đảng, công tác chính trị; sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); xuất nhập cảnh trái phép và công tác cửa khẩu. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra công tác luyện tập xử lý tình huống được chú trọng với các bài tập về cơ động lực lượng; phòng, chống phương tiện bay không người lái (UAV) đột nhập; huấn luyện điều lệnh đội ngũ...

Đoàn kiểm tra việc xử lý tình huống A2 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đơn vị duy trì đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống khai thác IUU. Các tình huống tác chiến và cơ động lực lượng được xử lý thuần thục, sát thực tế. Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền được duy trì nền nếp, chất lượng giảng dạy được nâng cao, nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị bảo đảm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đồng thời xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - chính quy.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu đơn vị nghiêm túc tiếp thu, khắc phục các tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo trong mọi tình huống.