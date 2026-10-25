Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra, động viên lực lượng tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026

Trung tướng Vũ Trung Kiên và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra tại Sở Chỉ huy diễn tập Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Viết Lam

Cùng tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các cục, cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác đã kiểm tra tại Sở Chỉ huy diễn tập Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Sở Chỉ huy diễn tập Hải đoàn Biên phòng 38. Qua kiểm tra thực tế, Trung tướng Vũ Trung Kiên biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị tham gia diễn tập. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tập trung quán triệt nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động xây dựng sở chỉ huy, hệ thống công sự phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác kiểm tra hệ thống hầm hào, công sự tại Sở Chỉ huy diễn tập Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Viết Lam

Nhấn mạnh thời gian diễn tập đang đến gần, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân; duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Đồng thời, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ diễn tập. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà, động viên đại diện các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: Viết Lam

Trung tướng Vũ Trung Kiên động viên cán bộ trẻ tham gia diễn tập. Ảnh: Viết Lam

Dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập, khích lệ cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.