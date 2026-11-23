Đoàn kiểm tra công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cơ quan Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - Ảnh: H.N

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, Làng Mô, Cửa khẩu quốc tế La Lay và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Trong năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai nghiêm túc. Hoạt động đối ngoại biên phòng, tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào được duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp phát hiện, xử lý 630 vụ với 694 đối tượng; đấu tranh thành công 14 chuyên án, 34 vụ án, khởi tố 44 vụ với 56 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 18.700 viên ma túy tổng hợp, 30 tấn pháo nổ các loại, hơn 67 tấn đường, gần 6.900 lít xăng và nhiều tang vật khác.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; duy trì hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chăm lo học sinh vùng biên. Qua đó, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thiếu tướng Trần Hải Bình phát biểu kết luận kiểm tra toàn diện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh - Ảnh: H.N

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hải Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị trong triển khai các mặt công tác. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.