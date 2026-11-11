Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác Biên phòng tại An Giang

Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật tại đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông.

Từ ngày 9 đến 11/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra toàn diện công tác biên phòng năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và một số đơn vị cơ sở.

Tại các đơn vị, đoàn kiểm tra hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, sổ sách chuyên môn; trực tiếp kiểm tra công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, quản lý đường biên, cột mốc và cửa khẩu.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tham mưu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; chấp hành kỷ luật Quân đội, xây dựng đơn vị chính quy và phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân, vận động nhân dân phát triển kinh tế.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng đoàn kiểm tra số 4 phát biểu kết luận đợt kiểm tra.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu ghi nhận những nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồng thời chỉ ra những hạn chế và yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể.

Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, siết chặt quản lý biên giới, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.