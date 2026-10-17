Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó tư lệnh BĐBP; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Đài tưởng niệm, đoàn dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP thực hiện nghi thức chỉnh hoa.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí trưởng đoàn dâng hương tưởng niệm.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ ở khu vực M29, M30. Đây cũng là nơi an táng 731 hài cốt liệt sĩ được Đội K74 cùng các lực lượng tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng từ ngày 23-6 đến 13-10-2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ vừa được an táng.

Các đại biểu thắp hương phần mộ 731 liệt sĩ được an táng ngày 14-10 vừa qua.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh BĐBP cùng các đại biểu thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh là nơi quy tập hơn 14.000 anh hùng liệt sĩ, trong đó, có nhiều mộ phần của các anh hùng liệt sĩ nổi tiếng như: Quách Thị Trang, Trần Văn Ơn, Lê Văn Sỹ, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thảo, Lý Chính Thắng… Hằng năm, vào dịp lễ tết, các cơ quan, đơn vị và thân nhân, gia đình anh hùng liệt sĩ cùng đông đảo người dân đến thắp hương tưởng niệm tại nghĩa trang.