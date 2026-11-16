Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng Trường Sĩ quan Chính trị nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đại tá Cà Văn Lập (thứ 3, từ trái sang) và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Chính trị nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Duy Khiêm

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Cà Văn Lập gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Sĩ quan Chính trị nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Cà Văn Lập nhấn mạnh, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác giáo dục, đào tạo cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với Quân đội nói chung, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng, đội ngũ cán bộ chính trị không chỉ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng mà còn phải có kiến thức toàn diện, năng lực tổ chức thực tiễn và khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Những đóng góp của Trường Sĩ quan Chính trị trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân.

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chính trị ở cơ sở. Trên các tuyến biên giới, cán bộ chính trị không chỉ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị mà còn phải sâu sát địa bàn, gần gũi nhân dân, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.

Vì vậy, chất lượng đào tạo cán bộ chính trị có tác động trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Những kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác được trang bị trong nhà trường là nền tảng quan trọng để mỗi cán bộ sau khi tốt nghiệp tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường công tác đặc thù của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị, Đại tá Đoàn Văn Long trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đoàn công tác dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Đồng chí khẳng định, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, đào tạo; chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị có bản lĩnh, năng lực, phương pháp và tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Hoạt động thăm, chúc mừng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trường Sĩ quan Chính trị. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.