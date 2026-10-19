Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Cà Văn Lập tặng hoa chúc mừng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Cà Văn Lập gửi tới lãnh đạo, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày 20/10. Đại tá Cà Văn Lập khẳng định, những năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên cả nước đã phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hướng về phụ nữ, trẻ em khu vực biên giới, hải đảo. Trong đó, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Cà Văn Lập mong muốn thời gian tới, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030. Qua đó góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố cơ sở chính trị và xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai đơn vị thời gian qua, đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới, hải đảo.

Đồng chí Lê Thị Thủy khẳng định, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ, chăm lo trẻ em vùng biên; đồng thời phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.