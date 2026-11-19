Thiếu tướng Vũ Quốc Ân chúc mừng các giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2026. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong đợt này, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Học viện Biên phòng được tặng danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Hai nhà giáo được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng đều công tác tại Khoa Huấn luyện chó chiến đấu, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, gồm: Thượng tá Phạm Văn Hiệu, Trưởng khoa và Trung tá Vũ Khắc Biên, Phó Trưởng khoa.

Đại diện 3 nhà giáo được vinh danh, phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Bách bày tỏ niềm tự hào và trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chức năng, cấp ủy, chỉ huy các nhà trường cùng đồng chí, đồng đội đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ các nhà giáo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Bách khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, trau dồi chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong các nhà trường trong Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Lâm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân gửi lời chúc mừng tới các nhà giáo trong Bộ đội Biên phòng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân biểu dương 3 nhà giáo trong Bộ đội Biên phòng được vinh danh đợt này. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân khẳng định để đáp ứng các tiêu chuẩn xét tặng, mỗi nhà giáo đã kiên trì phấn đấu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; thành tích này còn ghi nhận sự quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các nhà trường đối với đội ngũ nhà giáo.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân đề nghị 3 nhà giáo được vinh danh tiếp tục trau dồi chuyên môn, gắn nội dung giảng dạy với thực tiễn công tác biên phòng. Từ kinh nghiệm của bản thân cần chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉ huy nhà trường những biện pháp thiết thực để bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Bách phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Lâm

Đối với công tác tạo nguồn, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân yêu cầu Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các nhà trường rà soát từng tiêu chuẩn, xác định những khó khăn trong quá trình thực hiện để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ. Cùng với việc nâng cao trình độ học vấn cho đội ngũ nhà giáo, các nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng năng lực giảng dạy, tạo điều kiện để nhiều giảng viên, giáo viên phấn đấu đạt danh hiệu dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, tiến tới cấp quốc gia.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng đề nghị Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng tham mưu biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích, nhân rộng những điển hình dạy giỏi trong các học viện, nhà trường. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng gắn công tác bồi dưỡng nhà giáo với công tác cán bộ, quan tâm đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực và kết quả phấn đấu của từng đồng chí.

Tại buổi gặp mặt, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục đã tặng hoa, chúc mừng các nhà giáo được tặng danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2026.