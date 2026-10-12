Bộ tư lệnh 86: Phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ

Sáng 12/10, tại tỉnh Khammouane, Lào, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) phối hợp với Cty CP Đầu tư năng lượng và mỏ VN tổ chức lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ, hướng tới đưa nhà máy công suất 500.000 tấn kali clorua mỗi năm vào sản xuất năm 2028. Dự án được kỳ vọng góp phần chủ động nguồn nguyên liệu cho ngành phân bón Việt Nam và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và đóng góp vào ngân sách Lào.