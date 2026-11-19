Báo cáo tổng kết và các ý kiến tại hội nghị đánh giá: Qua 2 năm (2025 và 2026), Phong trào “Bình dân học vụ số” được các cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh 86 triển khai toàn diện, đồng bộ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện và nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều mô hình học tập số được xây dựng, văn hóa số từng bước hình thành, tạo nền tảng mở rộng chuyển đổi số và phát huy vai trò nòng cốt của Bộ tư lệnh 86 về triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn quân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bộ tư lệnh 86 đã cụ thể hóa nội dung phổ cập kiến thức, kỹ năng số theo hướng dễ tiếp cận, sát nhiệm vụ, sát đối tượng. Đối với cán bộ, sĩ quan, tập trung vào kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý, điều hành văn bản, thư điện tử quân sự và chữ ký số, khai thác dữ liệu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin. Với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, chú trọng kỹ năng sử dụng phần mềm nghiệp vụ, khai thác dữ liệu số, hồ sơ, tài liệu điện tử nhằm giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả phối hợp. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, nội dung phổ cập tập trung vào kỹ năng tìm kiếm thông tin chính thống, sử dụng nền tảng học tập, giao tiếp số an toàn, nhận biết thông tin giả mạo và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 chủ trì hội nghị.

Bộ tư lệnh 86 xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác nền tảng “Bình dân học vụ số” của Bộ Quốc phòng trên mạng internet với gần 424.700 tài khoản đăng ký sử dụng/hơn 28,8 triệu lượt truy cập, cùng mạng máy tính quân sự với số lượng lớn tài khoản đăng ký sử dụng, truy cập các khóa học, đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến; nâng cấp, bổ sung chức năng học tập kiến thức, kỹ năng số trên phần mềm QiMe, tạo hệ sinh thái phục vụ học tập, nghiên cứu cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Các cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh 86 cũng triển khai tốt mô hình “Cơ quan số, đơn vị số”, gắn với “Phòng họp không giấy”, “Ngày kỹ năng số”, “Tin học cho em” theo Đề án 1219 của Bộ Quốc phòng, “Tháng Ba biên giới”, “Phụ nữ biên cương”; hỗ trợ điện thoại thông minh, phương tiện học tập cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong hai năm 2025 và 2026, Bộ tư lệnh 86 đã triển khai 10 phòng tin học cho học sinh với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng; hướng dẫn kỹ năng tin học cơ bản cho 20.580 lượt học sinh.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 trao thưởng tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Phong trào "Bình dân học vụ số".

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Vũ Hữu Hanh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ tư lệnh 86 cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu, coi phổ cập và nâng cao năng lực số cho quân nhân là chỉ tiêu trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với lực lượng làm công tác kỹ thuật chuyên sâu, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây, kỹ năng phân tích mã độc, ứng cứu sự số không gian mạng cấp độ cao… 100% cán bộ, nhân viên lực lượng tham mưu, hành chính, bảo đảm phải sử dụng thành thạo các nền tảng số dùng chung và tự bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng; kiên quyết không để xảy ra lộ lọt thông tin quân sự qua mạng xã hội hay các thiết bị thông minh cá nhân.

Quang cảnh hội nghị.

Trung tướng Vũ Hữu Hanh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, là “hạt nhân số” trong Quân đội. Chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, các đơn vị bạn và chính quyền địa phương nơi đóng quân, thực hiện nhiệm vụ để nhân rộng các mô hình tuyên truyền, hướng dẫn nhận thức về chuyển đổi số, an ninh mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đưa Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực.