Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Bộ tư lệnh 86 với hai cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao; phát huy thế mạnh chuyên môn, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, ứng dụng khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ tư lệnh 86 và Cục Điều tra hình sự.

Phát biểu tại hội nghị ký kết với Cục Điều tra hình sự, Trung tướng Vũ Hữu Hanh đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua, nhất là việc hỗ trợ thu thập, khôi phục dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra, xác minh. Đồng chí cho biết, tình hình vi phạm, tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhất là các hành vi lợi dụng công nghệ cao và mạng Internet để phạm tội. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy thế mạnh chuyên môn của mỗi cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc hình sự.

Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 cùng Trung tướng Nguyễn Thanh Huy, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự trao biên bản ký kết quy chế phối hợp công tác.

Quy chế xác định rõ nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong việc đề nghị, tổ chức thu thập, khôi phục dữ liệu điện tử và cung cấp kết quả phục vụ điều tra. Quá trình phối hợp phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tuân thủ quy định của pháp luật và Quân đội; được tiến hành khẩn trương, kịp thời, bảo đảm an toàn, bí mật, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ điều tra.

* Đối với Cục Dân vận, quy chế tập trung vào phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu; nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và tư vấn nghiệp vụ; phối hợp thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, dân tộc, tôn giáo trên không gian mạng; huấn luyện, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh 86 và Cục Dân vận.

Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 và Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận trao biên bản ký kết quy chế phối hợp công tác.

Thông qua ký kết hai quy chế, Bộ tư lệnh 86, Cục Điều tra hình sự và Cục Dân vận tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; tăng cường trao đổi thông tin, phát huy thế mạnh, khả năng chuyên môn của từng cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.