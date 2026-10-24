Bộ tư lệnh 86 hành quân về nguồn tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên)

Tham gia đoàn có Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86; Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86; đại diện cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong Bộ tư lệnh 86.

Đoàn công tác Bộ tư lệnh 86 cùng lãnh đạo địa phương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác tham quan Di tích lịch sử Tỉn Keo - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc trong giai đoạn 1948-1954.

Đoàn nghe hướng dẫn viên giới thiệu sơ đồ Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên).

Thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ tư lệnh 86 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các nguy cơ tấn công mạng, góp phần bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng và hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

Đoàn dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong hành trình về nguồn, đoàn công tác đã tham quan Di tích lịch sử Tỉn Keo - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc trong giai đoạn 1948-1954; trồng cây lưu niệm tại di tích Pụ Đồn (còn gọi là đồi Phong Tướng) - nơi phong quân hàm cấp tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xóm Điềm Mặc (xã Phú Đình).

Cùng với các hoạt động tri ân, Bộ tư lệnh 86 tổ chức trao quà tặng UBND xã Phú Đình, Trường Tiểu học Phú Đình và các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xóm Điềm Mặc (xã Phú Đình).

Nhân dịp này, Cục Chính trị Bộ tư lệnh 86 phối hợp với Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) và Trường THCS Phú Đình khánh thành, bàn giao phòng tin học theo mô hình “Tin học cho em” tại phân hiệu nhà trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành phòng tin học tặng Trường THCS Phú Đình.

Đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 tặng quà học sinh giỏi là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu tham quan phòng tin học của Trường THCS Phú Đình.

Để triển khai mô hình, Cục Chính trị Bộ tư lệnh 86 đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát cơ sở vật chất, nhu cầu dạy, học của thầy và trò Trường THCS Phú Đình; cùng Nhà máy Z113 lựa chọn trang thiết bị đồng bộ, phù hợp. Phòng tin học được kỳ vọng giúp các em học sinh tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng số; góp phần thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với chuyển đổi số trong giáo dục và phong trào “Bình dân học vụ số”.