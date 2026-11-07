Bộ Tư lệnh 86 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và chúc mừng Bộ Tư lệnh 86. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trình bày diễn văn, Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 nêu rõ: Bộ Tư lệnh 86 tiền thân là Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, thành lập ngày 7/11/2011 theo Quyết định số 4276/QĐ-BQP. Ngày 7/11 trở thành Ngày truyền thống của Cục Công nghệ thông tin và sau này là Ngày truyền thống của Bộ Tư lệnh 86.

Từ một cơ quan quản lý, chỉ đạo công nghệ thông tin với nhiều khó khăn ban đầu, đến nay Bộ Tư lệnh 86 đã khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin và làm nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

15 năm qua, Bộ Tư lệnh 86 đã chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chuyển đổi số. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, từng bước chuyển từ xử lý sự cố sang phát hiện, cảnh báo sớm, phòng thủ từ sớm, từ xa; đẩy mạnh trinh sát, tác chiến mạng, tác chiến thông tin. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội, Bộ Tư lệnh 86 kịp thời phát hiện, đấu tranh với thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đơn vị đã tổ chức trinh sát, thu thập, phân tích hàng nghìn tài liệu liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, kịp thời tham mưu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Hạ tầng mạng công nghệ thông tin quân sự, quốc phòng được xây dựng, phát triển đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn từ sở chỉ huy Bộ Quốc phòng đến các đầu mối cơ sở. Hệ thống giám sát an toàn thông tin ngày càng được mở rộng, giúp phát hiện, xử lý hàng trăm biến thể mã độc và nhiều nguy cơ, sự cố mất an toàn thông tin, góp phần bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu.

Bộ Tư lệnh 86 đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính; phối hợp triển khai các nền tảng số dùng chung, quy hoạch trung tâm dữ liệu, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn quân.

Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đối ngoại quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư lệnh 86 có 11 đề tài cấp toàn quân, 2 giải thưởng cấp Nhà nước và 81 công trình nghiên cứu đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh 86. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, năm 2021, Bộ Tư lệnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2024, 2025 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Trung tâm 186 và Trung tâm 586 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Ba; có 7 lượt cơ quan, đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 21 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 1 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc: 31 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân; 3 đồng chí là gương mặt trẻ tiêu biểu, 5 đồng chí gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống, với thành tích xuất sắc đột xuất trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, ngày 19/8/2026 Bộ Tư lệnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh 86 đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 15 năm qua.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ: Trong bối cảnh không gian mạng vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa là môi trường cạnh tranh chiến lược quyết liệt, nơi các nguy cơ có thể xuất hiện rất nhanh, lan truyền rất rộng và tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, kinh tế và niềm tin của Nhân dân, Bộ Tư lệnh 86 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nắm vững tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột trên thế giới, nhất là sự phát triển khoa học, công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo; nâng cao chất lượng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hoạch định chủ trương, chính sách, xây dựng lực lượng, tạo lập thế trận và phương án bảo vệ chủ quyền số quốc gia; chủ động đi trước, đón đầu, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp trên không gian mạng.

Triển khai hiệu quả phương án xây dựng Bộ Tư lệnh 86 vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; Xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, lấy con người làm trung tâm, lấy kỷ luật làm sức mạnh; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành tốt, tư duy sáng tạo, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm; có năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học, công nghệ.

Tạo đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong làm chủ công nghệ mới, từng bước nâng cao năng lực tự chủ chiến lược. đổi mới mạnh mẽ tư duy chiến lược, chủ động đi trước, đón đầu; nâng cao năng lực tự chủ về con người, công nghệ, hạ tầng, dữ liệu, và vũ khí trang bị. Phải có tầm nhìn dài hạn 5 năm, 10 năm và xa hơn; phải cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, sản phẩm phải thể hiện thông qua kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Lễ đón nhận. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Xây dựng thế trận tác chiến không gian mạng vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, của cả hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng “thế trận tác chiến” với “thế trận lòng dân” trên không gian mạng; giữa bảo vệ hạ tầng, dữ liệu, hệ thống thông tin với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân.

Tăng cường hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên lĩnh vực tác chiến không gian mạng, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; chủ động phòng ngừa nguy cơ chiến tranh từ sớm, từ xa.

Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh 86.