Bộ trưởng Y tế nói về lo ngại ép buộc trẻ em hiến tạng

Trao đổi với các báo chí chiều 27/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người là một trong bốn dự án luật được Bộ Y tế trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, khóa XV. Sau 20 năm triển khai, Luật hiện hành bộc lộ những vướng mắc, bất cập trước sự phát triển vượt bậc của y học hiện đại.

Vì vậy, việc sửa đổi luật nhằm giải quyết các điểm nghẽn pháp lý, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn với phương châm “những gì có lợi cho dân, cho nước, cho sự phát triển của đất nước cũng như cho sức khỏe của nhân dân thì chúng tôi làm”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh hai nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng Dự án Luật lần này. Thứ nhất là “Mở”: Mở rộng cơ hội để cứu sống nhiều hơn nữa các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là các cháu bé đang từng ngày mong mỏi được thay tạng để duy trì sự sống.

Thứ hai là “Chặt”: Chặt chẽ về điều kiện, các điều cấm và các điều khoản xác định đối tượng phù hợp để đảm bảo đúng quy định pháp luật và đạo đức xã hội.

Tuyệt đối không có chuyện ép buộc hiến tạng

Làm rõ những băn khoăn của dư luận về quy định liên quan đến trẻ em trong dự thảo, Bộ trưởng khẳng định mạnh mẽ: Không ép buộc ai hiến tạng, kể cả trẻ em.

“Hiện cuộc vận động hiến tạng của chúng ta cũng chỉ là vận động, người lớn cũng chỉ là vận động chứ không phải là ép buộc. Ở đây là vấn đề nhân văn, sự sẻ chia giữa người với người. Người lớn không ép buộc thì tại sao lại đặt ra vấn đề ép buộc đối với trẻ con? Cách tiếp cận như vậy là không đúng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành Y tế cũng đặt vấn đề dưới góc nhìn nhân văn: Trong trường hợp đau xót khi các cháu không may qua đời, nếu gia đình có nguyện vọng nhìn thấy hình bóng con em mình tiếp tục sự sống trong một hình hài khác, kết hợp với việc mang lại cơ hội sống đàng hoàng cho rất nhiều trẻ em khác đang chờ đợi, thì những người làm luật có trách nhiệm phải tập trung tháo gỡ.

Nếu vì sợ hãi những trở ngại hay sự thờ ơ, bàng quan mà không hành động trước sinh mệnh của hàng ngàn bệnh nhân và trẻ em, thì đó mới là có lỗi.

Tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị cao nhất

Bộ trưởng Y tế cho biết Ban soạn thảo ghi nhận và trân trọng mọi ý kiến đóng góp từ các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, cơ quan báo chí và người dân để tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thảo luận tại hội trường.

Ban soạn thảo luôn sẵn sàng tiếp thu các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng về mặt kỹ thuật lập pháp để hồ sơ luật trở nên chặt chẽ và phù hợp nhất. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng mong muốn các thông tin truyền tải cần chính xác, khách quan, tránh gây hoangmang dư luận hoặc làm ảnh hưởng đến những chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngày 21/10, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền Thủ tướng, trình Quốc hội dự án luật. Hiện dự thảo tiếp tục tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và người dân, chỉnh lý trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Dự thảo gồm 7 chương, 39 điều, bổ sung quy định về người dưới 18 tuổi đăng ký hiến, phân biệt giữa hiến mô tái sinh khi còn sống trong trường hợp đặc biệt và hiến sau khi qua đời (người hiến chết não). Việc đăng ký hiến của người chưa thành niên phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ; người đăng ký có thể thay đổi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào. Dự thảo nhận được nhiều ý kiến trái chiều về các quy định liên quan đến hiến, ghép tạng ở người dưới 18 tuổi và việc lấy ý kiến trẻ em từ 7 tuổi về hiến tạng. Những tranh luận này không chỉ xoay quanh tính phù hợp của các quy định dự kiến, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng nhận thức, tính tự nguyện và cách thức bảo đảm tiếng nói của trẻ em trong quá trình xây dựng chính sách.