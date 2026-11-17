Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Quochoi.vn.

"Máy móc, công nghệ có thể hỗ trợ người thầy thuốc rất nhiều, nhưng không thể thay thế trái tim nhân hậu, sự tận tâm và trách nhiệm của người cán bộ y tế". Đây là thông điệp Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan gửi gắm đến đội ngũ nhà giáo ngành Y nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Điều không thể thiếu ở người thầy thuốc

Trong thư, bà Lan nhấn mạnh dân tộc Việt Nam từ nghìn đời nay luôn trân trọng truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn và khơi dậy khát vọng cống hiến cho các thế hệ học trò.

Đối với ngành Y tế, vai trò của người thầy càng có ý nghĩa đặc biệt. Theo Bộ trưởng, người thầy thuốc giỏi được đào tạo từ những người thầy tận tâm. Một cán bộ y tế có chuyên môn tốt, giàu y đức và trách nhiệm với người bệnh cũng được hình thành từ những bài giảng, giờ thực hành và tấm gương của các thầy cô.

"Mỗi bài giảng trên giảng đường, mỗi giờ hướng dẫn thực hành tại bệnh viện, mỗi lời nhắc nhở về y đức và trách nhiệm nghề nghiệp đều góp phần vun đắp nên những thế hệ cán bộ y tế có kiến thức, có kỹ năng, có lòng nhân ái và tinh thần phụng sự Nhân dân", Bộ trưởng viết.

Bà cũng cho rằng những đóng góp của người thầy không phải lúc nào cũng có thể đo đếm bằng thành tích hay con số, nhưng được thể hiện qua từng ca bệnh được cứu sống, từng người bệnh được chăm sóc tốt hơn và sự trưởng thành của hàng vạn cán bộ y tế trên khắp cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực, tâm huyết, sự tận tụy cùng những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong thời gian qua.

TS.BS Nguyễn Ngọc Quang, Phó Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hướng dẫn cho học trò trong buổi điểm bệnh. Ảnh: Việt Linh.

Dù ở giảng đường đại học, trường cao đẳng, cơ sở đào tạo chuyên ngành hay bệnh viện, cơ sở thực hành, đội ngũ nhà giáo đều có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng ngành Y tế Việt Nam.

Công nghệ phát triển, y đức càng quan trọng

Đề cập yêu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế trong giai đoạn mới, Bộ trưởng cho biết năm 2026 mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nhân lực và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Các định hướng lớn tại Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; cùng Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được kỳ vọng tạo thêm động lực cho ngành Y tế, trong đó có công tác đào tạo nhân lực.

Trước yêu cầu này, Bộ trưởng mong muốn các cơ sở đào tạo và đội ngũ nhà giáo ngành Y tế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy; gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo với nhu cầu thực tiễn của hệ thống y tế.

Bên cạnh năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, các cơ sở cần chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử của người thầy thuốc. Đội ngũ giảng viên cũng cần chủ động tiếp cận những thành tựu mới của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu giáo dục y đức, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và thái độ tôn trọng người bệnh trong quá trình đào tạo nhân lực y tế.

Theo bà, người thầy ngành Y không chỉ đào tạo những người giỏi chuyên môn mà còn phải truyền cho học trò tình yêu nghề, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến vì sức khỏe Nhân dân. Vì vậy, mỗi nhà giáo cần tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo, đồng thời trở thành tấm gương về tri thức, đạo đức và tinh thần trách nhiệm để các thế hệ học trò noi theo.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.