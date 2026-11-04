Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định Thứ trưởng cho PGS.TS Đào Xuân Cơ

Việc bổ nhiệm đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của PGS.TS Đào Xuân Cơ, sau nhiều năm công tác và đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý trong ngành y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá PGS.TS Đào Xuân Cơ là cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới.

Bộ trưởng ghi nhận những đóng góp của ông cùng tập thể Bệnh viện Bạch Mai trong việc vượt qua khó khăn, từng bước đổi mới công tác quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng tân Thứ trưởng Đào Xuân Cơ.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện hoạt động chuyên môn, quản lý và phục vụ người bệnh. Đây cũng là những nhiệm vụ đặt ra nhiều thách thức trong bối cảnh các cơ sở y tế phải vừa nâng cao chất lượng điều trị, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống.

PGS.TS Đào Xuân Cơ bày tỏ vinh dự và ý thức rõ trách nhiệm trước trọng trách được giao. Ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, tận tâm, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Y tế xây dựng ngành y tế phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Một trong những thông điệp được tân Thứ trưởng nhấn mạnh tại buổi lễ là niềm tin của người dân. Theo ông, đây là tài sản quý giá nhất của ngành y tế và việc giữ gìn, bồi đắp niềm tin ấy phải trở thành trách nhiệm của mỗi thầy thuốc, mỗi cán bộ lãnh đạo.

Ông cũng khẳng định quyết tâm không để người bệnh phải chịu thiệt thòi vì những bất cập của hệ thống, đồng thời không để những người thầy thuốc chân chính đơn độc trước khó khăn và áp lực nghề nghiệp.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại buổi nhận quyết định.

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ sinh năm 1972, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Đại học Y Hà Nội năm 1996. Sau đó ông học thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, tiến sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức.

Năm 2018 ông được phong hàm phó giáo sư.

Ông làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2014, giữ chức Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực. Từ đó, ông giữ nhiều cương vị tại bệnh viện như Trưởng Khoa Hồi sức tích cực năm 2018. Năm 2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc BV Bạch Mai.

Tháng 3/2022, ông đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. Trong hơn 30 năm hành nghề Y, ông đã triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như lọc máu liên tục, thay huyết tương và lọc huyết tương nhằm điều trị các bệnh lý nghiêm trọng.

Đặc biệt, ông cùng đồng nghiệp đã phát triển kỹ thuật ECMO (Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể), giúp Bệnh viện trở thành đơn vị tiên phong trong điều trị người bệnh nặng bằng phương pháp này tại Việt Nam.

Với việc bổ nhiệm PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bộ Y tế hiện có 6 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 5 Thứ trưởng: Vũ Mạnh Hà, Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận và Đào Xuân Cơ.