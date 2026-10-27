Bộ trưởng Y tế bác tin luật hiến tạng được thúc đẩy vì mục đích khác

Bộ trưởng Y tế nghẹn ngào: Không ép buộc ai hiến tạng "Cuộc vận động hiến tạng hiện nay, kể cả với người lớn, không phải là sự ép buộc, thì tại sao với trẻ em lại đặt ra vấn đề ép buộc", Bộ trưởng Y tế chia sẻ tại họp báo chiều 27/10.

Chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự thảo đang tiếp tục được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng nhấn mạnh Bộ Y tế sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, người dân, chuyên gia và các cơ quan báo chí với tinh thần cầu thị, nhằm hoàn thiện dự thảo luật, tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn và tạo thêm cơ hội cứu sống người bệnh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: T.D.

"Không thể thấy cứu sống được mà chúng ta không làm"

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, mục tiêu xây dựng dự án luật là khắc phục những bất cập của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã được triển khai khoảng 20 năm, trong bối cảnh khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ.

Lĩnh vực hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người đang có những bước phát triển đáng kể, với nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc, bác sĩ và các bệnh viện nhằm cứu sống nhiều bệnh nhân hơn. Tuy nhiên, nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn, trong khi những người mắc bệnh mạn tính giai đoạn cuối vẫn phải chờ đợi cơ hội được ghép tạng.

Bộ trưởng cho rằng đây là vấn đề khiến những người xây dựng chính sách và trực tiếp triển khai công tác hiến, ghép tạng trăn trở.

Bà Lan cho rằng nếu những người xây dựng luật thờ ơ, bàng quan trước nhu cầu ghép tạng của người bệnh, "chúng ta mới là những người có lỗi".

"Cuộc vận động hiến tạng hiện nay, kể cả với người lớn, không phải là sự ép buộc. Đó là vấn đề nhân văn, là sự sẻ chia giữa những người dân với nhau. Người lớn không bị ép buộc thì tại sao với trẻ em lại đặt ra vấn đề ép buộc?", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, không thể vì những trở ngại mà bỏ qua cơ hội cứu sống người bệnh. Từ đó, Bộ Y tế quyết tâm xây dựng dự luật theo hướng mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân đang chờ được ghép tạng, trên nguyên tắc không ép buộc bất kỳ ai hiến tạng.

Bộ trưởng cho rằng hiến tạng là sự chia sẻ mang tính nhân văn giữa người dân, không phải hoạt động cưỡng ép. Bà đặt vấn đề nếu việc hiến tạng ở người trưởng thành không mang tính bắt buộc thì không nên mặc định rằng đề xuất liên quan người dưới 18 tuổi đồng nghĩa với việc ép buộc hiến tạng.

Bộ Y tế tổ chức Họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về dự án Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) chiều 27/10. Ảnh: TD.

Theo bà, trong trường hợp không may mất con, một số gia đình có thể mong muốn sự sống của con mình được tiếp nối ở một hình hài khác, trong khi nhiều trẻ em vẫn đang chờ cơ hội được ghép tạng để tiếp tục cuộc sống.

Tiếp tục tiếp thu ý kiến trước khi trình Quốc hội

Trước những ý kiến và băn khoăn của dư luận về dự thảo luật, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết cơ quan soạn thảo sẵn sàng tiếp thu, rà soát các quy định để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp.

Bà thừa nhận dự thảo có thể còn những điểm chưa chặt chẽ về mặt kỹ thuật hoặc chưa thể hiện đầy đủ nội dung. Đây là vấn đề cần được các nhà làm luật, đại biểu Quốc hội và các bên liên quan tiếp tục đóng góp để hoàn thiện.

Bộ trưởng khái quát tinh thần cốt lõi của dự luật bằng hai nguyên tắc: "Một là mở. Mở đối với việc cứu sống hơn nhiều nữa các bệnh nhân, cứu sống hơn nhiều nữa các cháu bé. Thứ hai là chặt. Chặt ở điều kiện, chặt ở các điều cấm, chặt ở các điều khoản để xác định các đối tượng cho phù hợp".

Theo bà, đây là hai nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự luật, với mục tiêu duy nhất là mang lại cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh, không nhằm phục vụ bất kỳ mục đích nào khác.

Bộ trưởng cũng bác bỏ những thông tin cho rằng ngành y tế hoặc cơ quan soạn thảo thúc đẩy dự luật để phục vụ các mục đích khác, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí truyền tải thông tin chính xác, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Bộ trưởng Y tế cho rằng không thể bỏ qua cơ hội cứu sống người bệnh vì những vướng mắc pháp lý, nhưng các quy định về hiến tạng phải được xây dựng chặt chẽ. Ảnh: Magnific.

Bà nhấn mạnh việc hoàn thiện chính sách cần dựa trên tinh thần xây dựng, không biến những chủ trương chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân thành nội dung bị xuyên tạc hoặc chế giễu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết dự án luật đã được Chính phủ thống nhất trình và các cơ quan của Quốc hội thẩm tra. Dự thảo cũng đã được thảo luận tại tổ, hiện tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện để chuẩn bị cho phiên thảo luận tại hội trường vào đầu tháng 11.

Trong quá trình này, Bộ Y tế sẽ xem xét kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, người dân, chuyên gia và cơ quan báo chí; đồng thời giải trình, báo cáo việc tiếp thu theo quy định.

Theo Bộ trưởng, những vấn đề chưa được truyền tải đến người dân một cách rõ ràng, dễ hiểu cũng cần được tiếp tục giải thích để công chúng hiểu đúng mục tiêu và nội dung của dự luật.

Bà cho biết từ nay đến đầu tháng 11 vẫn còn thời gian để các bên đóng góp ý kiến, giúp cơ quan soạn thảo và Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các quy định chặt chẽ, phù hợp trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn dự luật sau khi được hoàn thiện sẽ tạo thêm cơ hội cho những người bệnh mạn tính đang chờ ghép tạng, đặc biệt là các bệnh nhi, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi hơn để đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.