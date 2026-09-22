Bộ trưởng Xây dựng trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh

Quang cảnh Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Bộ Xây dựng. (Ảnh: TRUNG ĐỨC)

Chiều 22/9, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh gửi lời chúc mừng đến đồng chí Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Xây dựng mới được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh: Hơn 30 năm công tác, gắn bó với lĩnh vực giao thông-xây dựng, ở bất kể cương vị nào, đồng chí Nguyễn Danh Huy đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có nhiều nhiệm vụ rất khó khăn.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ trưởng Trần Hồng Minh bày tỏ sự tin tưởng với quá trình công tác hơn 30 năm, kinh qua nhiều cương vị khác nhau, trong đó từng có thời gian nhất định gắn bó trực tiếp với công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình, dự án giao thông, đồng chí Lê Hồng Vinh sẽ cùng Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chỉ đạo điều hành hiệu quả, đưa ngành ngày càng phát triển.

“Tôi kỳ vọng đồng chí Lê Hồng Vinh bằng năng lực, kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đảm nhận, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mà ngành Xây dựng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó”, Bộ trưởng nói.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Minh, tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới tại Bộ Xây dựng; cùng với đó là sự quan tâm của Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trần Hồng Minh. Bộ Xây dựng là bộ đa ngành, có quy mô, phạm vi hoạt động rộng lớn mang tính chiến lược quốc gia, từ công tác quy hoạch, phát triển đô thị, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải,...

“Tôi xin hứa sẽ nỗ lực cùng cán bộ, công nhân viên chức đồng sức, đồng lòng, triển khai hiệu quả phương châm hành động của Bộ Xây dựng, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao, quyết liệt chỉ đạo công việc bảo đảm chất lượng, tiến độ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh chia sẻ.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ: Thạc sĩ, chuyên ngành: Quản lý khoa học công nghệ. Giai đoạn 2010-2014: ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An; Giai đoạn 2014-2018: ông đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế-ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Giai đoạn 2018-2025: ông giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Ngày 14/11/2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ ngày 17/11/2025 đến tháng 9/2026: ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 21/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Xây dựng.