Bộ trưởng Xây dựng thông tin về 3 tuyến cao tốc hơn 162.000 tỷ đồng

Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, các dự án đều được thiết kế quy mô 4 làn xe cao tốc, có dải dừng xe khẩn cấp, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành và dự báo nhu cầu vận tải, đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.

Về tốc độ thiết kế, cả 3 dự án đều tuân thủ nguyên tắc phù hợp với quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế. Tại vùng miền núi có địa hình khó khăn, độ dốc lớn (đặc biệt đoạn Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có chênh cao địa hình trên 1.000m), tốc độ thiết kế 4 làn xe được lựa chọn là 80 km/h để đảm bảo kỹ thuật và an toàn. Đối với các đoạn qua vùng đồng bằng, tốc độ thiết kế đảm bảo từ 100 km/h đến 120 km/h.

Về hướng tuyến, Bộ trưởng cho biết cả 3 tuyến cao tốc được lựa chọn trên nguyên tắc phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện địa hình; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các khu vực nhạy cảm về môi trường tự nhiên, xã hội, danh lam thắng cảnh, đất quốc phòng và hạn chế tối đa chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo Bộ trưởng, cả 3 dự án đều thuộc Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Chính phủ ưu tiên cân đối, bố trí nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 119.389 tỷ đồng trên tổng số hơn 162.393 tỷ đồng (đạt tỷ lệ khoảng 75%). Đối với nguồn vốn còn lại, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu cân đối bố trí.

Bộ trưởng cũng nêu thêm, qua thực tiễn triển khai các dự án giai đoạn trước (như tuyến Cần Thơ - Cà Mau), nhờ tiết kiệm thông qua đấu thầu, chỉ định thầu và dự phòng kinh phí nên chi phí thực tế có thể giảm đáng kể. “Do đó, các địa phương và đại biểu Quốc hội có thể yên tâm về nguồn vốn triển khai”, bộ trưởng cho biết.

Thông tin thêm, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua có nhiều địa phương được giao làm cơ quan chủ quản thi công các tuyến cao tốc và đều bố trí ngân sách địa phương tham gia.

“Việc duy trì chính sách này đảm bảo sự đồng bộ, bình đẳng giữa các địa phương trong quá trình triển khai. Hai địa phương là Quảng Ngãi và Lai Châu là cơ quan chủ quản 2 dự án cao tốc và cũng đã đồng ý đề xuất bỏ ra 50% tiền giải phóng mặt bằng”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thông tin.