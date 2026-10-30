Bộ trưởng Xây dựng: Tầm nhìn đến 2050, đầu tư nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh thành cao tốc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại Quốc hội

Cuối phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 30-10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề mà các ĐBQH nêu liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

Trả lời ý kiến của đại biểu Lê Anh Thư (đoàn An Giang) đề nghị phân định rõ việc kết thúc thực hiện đầu tư quy mô 2 làn xe với việc hoàn thành toàn bộ dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, việc kết thúc quy mô hai làn xe là chính thức khép lại giai đoạn phân kỳ đã đề nghị tại các nghị quyết của Quốc hội.

Mục tiêu để nối thông toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó đến Đất Mũi và chuyển sang giai đoạn mới, từng bước đầu tư phù hợp với quy hoạch.

Việc kết thúc giai đoạn đầu tư quy mô hai làn xe không có nghĩa là dự án đã hoàn thành toàn bộ. Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh,một dự án được coi là hoàn thành khi đã thực hiện đầy đủ tất cả các công việc thi công, nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán…

Mặt khác, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và phải đầu tư nâng cấp lên thành đường cao tốc.

Do đó, việc Quốc hội ban hành nghị quyết kết thúc thực hiện Nghị quyết 38 và Nghị quyết 66 nhằm đánh giá, tổng kết mốc hoàn thành mục tiêu cơ bản nối thông toàn tuyến với quy mô 2 làn xe, đồng thời chuyển sang giai đoạn đầu tư mới.

Về tiến độ thực hiện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thông tin, tuyến đường Hồ Chí Minh dài hơn 2.650km, đến nay đã hoàn thành 2.499km, dự kiến hết tháng 12 hoàn thành 2.643km, và trong quý I năm 2027 sẽ hoàn thành nốt 13km còn lại.

Về công tác quyết toán, giai đoạn 1 đã xong từ năm 2016; giai đoạn 2 đến nay đã hoàn thành 89% và dự kiến trong năm 2027 sẽ quyết toán hoàn thành toàn bộ giai đoạn 2…

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trả lời nhiều ý kiến ĐBQH nêu trong phiên thảo luận

Thông tin về tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, hiện có đề xuất đầu tư theo hình thức PPP để bảo đảm giải quyết nhu cầu đi lại cho 6,5 triệu đồng bào Tây Nguyên. Bộ Xây dựng sẽ tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để báo cáo Chính phủ cân đối nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện tuyến này.

Liên quan đề nghị đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia, bao gồm tuyến Đông Anh - Quán Triều, tuyến Kép - Lưu Xá dài 56 km và tuyến Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai dài 73 km, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ, các dự án này đã nằm trong kế hoạch sửa chữa, đầu tư trong các giai đoạn trước và sau năm 2030.

Riêng tuyến đường sắt đô thị kết nối từ Thái Nguyên về Hà Nội thuộc thẩm quyền của địa phương, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị địa phương chủ động lập dự án và triển khai xây dựng tương tự như mô hình của Hà Nội và TP.HCM.