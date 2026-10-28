Bộ trưởng Xây dựng: Sau 5 năm muốn bán lại nhà ở xã hội theo giá thị trường là không được

Chiều 28/10, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận dự Luật Nhà ở (sửa đổi).

Với nhà ở xã hội, Bộ trưởng Xây dựng cho biết, các đại biểu băn khoăn về giá, "tại sao trong một thành phố nhưng lại có những khung giá khác nhau".

"Giá của nhà ở xã hội đều được cơ quan nhà nước là Sở Xây dựng thẩm định trước khi đưa ra bán, chỉ khác về cơ chế, chính sách được ưu tiên cho nhà đầu tư. Đó là thuế, giải phóng mặt bằng, tín dụng...", Bộ trưởng phân tích giá nhà phụ thuộc vào giá xây dựng, giá hạ tầng và lãi suất ngân hàng nhà đầu tư phải vay.

Ngoài ra, giá nhà còn chịu ảnh hưởng từ đầu tư hạ tầng của mỗi dự án có thể khác nhau. Dự án có 2-3 tầng để xe sẽ phát sinh chi phí khác so với dự án chỉ có 1 tầng để xe hoặc không có tầng để xe. Giá vật tư, vật liệu xây dựng giữa các địa phương cũng rất khác nhau.

"Chính vì thế, giá nhà ở xã hội thời gian vừa qua dao động khoảng 15-29 triệu đồng/m2, tùy địa phương và địa bàn", Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình

Các đại biểu Quốc hội quan tâm đến điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm, đặc biệt là đối tượng được nhận chuyển nhượng và việc xác định giá bán lại. Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, chính sách nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn của Đảng, Nhà nước với các đối tượng có khó khăn về chỗ ở.

“Khi không muốn ở nữa mà muốn bán đi thì cũng phải có những điều kiện nếu không sẽ rơi vào việc trục lợi chính sách”, Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng cho biết, có ý kiến đề nghị người mua nhà ở xã hội sau thời hạn 5 năm phải bán lại cho chủ đầu tư hoặc chuyển nhượng cho người thuộc đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội. Các ý kiến cũng đặt vấn đề về giá chuyển nhượng, tránh trường hợp mua nhà được hưởng ưu đãi rồi bán theo giá thị trường để hưởng lợi.

Theo quan điểm của Bộ trưởng, nhà ở xã hội có tuổi thọ khoảng 100 năm trong điều kiện bình thường; khi mua xong, sau 5 năm muốn bán lại theo giá thị trường là không được.

Bộ trưởng thông tin thêm cơ quan chủ trì soạn thảo đã xin ý kiến tất cả các cơ quan có thẩm quyền và đưa vào dự thảo quy định trên.

Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, vừa qua, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã điều chỉnh các quy hoạch chung, trong đó xác định số lượng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê ở từng địa phương, bảo đảm không bỏ sót nhu cầu của người dân.

Ông Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở khác phải tuân thủ quy hoạch.

Nhắc đến tình trạng vi phạm ở Hà Nội trong giai đoạn trước do kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ, Bộ trưởng dẫn chứng dự án của tập đoàn Mường Thanh xây dựng một số nhà không thể bán hay đưa vào sử dụng. Về việc này Hà Nội mới đây đã đưa ra 3 phương án xử lý trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và những quy định pháp luật liên quan.

Với giá thuê nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Bộ trưởng cho biết, giá cho thuê không được vượt quá mức giá do UBND cấp tỉnh quy định. Hằng năm, địa phương thực hiện thẩm định giá đối với nhà ở được xây dựng, bao gồm cả nhà ở do doanh nghiệp tư nhân và do Nhà nước đầu tư.

Tại Hà Nội có sự khác biệt về chi phí thuê giữa nhà ở thương mại và nhà ở dành cho đối tượng hưởng chính sách. Trong cùng một khu nhà, căn hộ thương mại có giá thuê khoảng 18 triệu đồng, trong khi căn hộ cho thuê dành cho đối tượng hưởng chính sách khoảng 6 triệu đồng.

Về cải tạo chung cư cũ, Bộ trưởng Xây dựng nhìn nhận đây là bài toán khó, đặc biệt là các chung cư xây dựng từ trước năm 1994.

Bộ trưởng cho biết khi cải tạo, chỉnh trang đô thị, liên quan đến hệ số đền bù đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhưng người dân không đồng tình về hệ số đền bù, muốn nhà nước bỏ tiền ra… thì rất khó, không nhà đầu tư nào tham gia.

Trần Thường