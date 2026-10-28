Bộ trưởng Xây dựng lý giải sự chênh lệch mức giá nhà ở xã hội giữa các tỉnh thành

Cuối giờ chiều 28/10, sau khi lắng nghe các phát biểu của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã giải trình, làm rõ các vấn đề được nêu tại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cần ngăn chặn lợi dụng chính sách khi chuyển nhượng nhà ở xã hội

Lý giải về sự khác biệt giá nhà ở xã hội giữa các địa phương, thậm chí giữa các dự án trong cùng một thành phố, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, giá nhà ở xã hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Sở Xây dựng thẩm định trước khi đưa ra bán.

Theo Bộ trưởng, dù nhà đầu tư được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng và các nội dung liên quan, giá thành nhà ở vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chi phí xây dựng, hạ tầng và lãi vay ngân hàng.

Đặc biệt, yêu cầu đầu tư hạ tầng của mỗi dự án có thể khác nhau. Dự án có 2 - 3 tầng để xe sẽ phát sinh chi phí khác so với dự án chỉ có 1 tầng để xe hoặc không có tầng để xe. Giá vật tư, vật liệu xây dựng giữa các địa phương cũng không giống nhau. Hoặc những yếu tố này dẫn đến sự chênh lệch giá nhà ở xã hội trên thị trường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu (Ảnh: Media Quốc hội).

Bộ trưởng cho biết, giá nhà ở xã hội trong thời gian vừa qua dao động khoảng 15-29 triệu đồng/m², tùy địa phương và địa bàn.

Một nội dung khác được đại biểu Quốc hội quan tâm là điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm, đặc biệt là đối tượng được nhận chuyển nhượng và việc xác định giá bán lại.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, nhà ở xã hội là chính sách mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ những người khó khăn về chỗ ở. Vì vậy, khi người mua không còn nhu cầu sử dụng và muốn chuyển nhượng, cần có những điều kiện nhất định để tránh việc lợi dụng chính sách nhằm trục lợi.

Bộ trưởng cho biết, có ý kiến đề nghị người mua nhà ở xã hội sau thời hạn 5 năm phải bán lại cho chủ đầu tư hoặc chuyển nhượng cho người thuộc đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội. Các ý kiến cũng đặt vấn đề về giá chuyển nhượng, tránh trường hợp mua nhà được hưởng ưu đãi rồi bán theo giá thị trường để hưởng lợi.

"Nhà ở xã hội là một vấn đề nhân văn của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với những người khó khăn về chỗ ở", Bộ trưởng nhấn mạnh khi lý giải sự cần thiết phải có các điều kiện chuyển nhượng.

Theo Bộ trưởng, cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các tỉnh, thành phố trước khi đưa quy định vào dự thảo luật.

Quỹ đất phát triển nhà ở phải gắn với quy hoạch

Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Bộ trưởng cho biết cần xác định cụ thể nhu cầu và số lượng nhà ở tại từng địa phương, từng tỉnh, thành phố, bảo đảm không bỏ sót nhu cầu của người dân.

Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở khác phải tuân thủ quy hoạch. Đối với những trường hợp vi phạm trong quá trình phát triển nhà ở trước đây, cần có phương án xử lý theo quy định pháp luật.

Quang cảnh phiên thảo luận chiều 28/10 về dự án Luật Nhà ở sửa đổi (Ảnh: Media Quốc hội).

Bộ trưởng dẫn ví dụ tại khu chung cư của Tập đoàn Mường Thanh, nơi có một số công trình hiện không thể bán và không thể đưa vào sử dụng. Theo Bộ trưởng, Hà Nội đã đưa ra 3 phương án xử lý trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và những quy định pháp luật liên quan.

Đối với giá thuê nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Bộ trưởng cho biết, giá cho thuê không được vượt quá mức giá do UBND cấp tỉnh quy định. Hằng năm, địa phương thực hiện thẩm định giá đối với nhà ở được xây dựng, bao gồm cả nhà ở do doanh nghiệp tư nhân đầu tư và nhà ở do Nhà nước đầu tư.

Bộ trưởng dẫn ví dụ tại Hà Nội để cho thấy sự khác biệt về chi phí thuê giữa nhà ở thương mại và nhà ở dành cho đối tượng được hưởng chính sách.

Trong cùng một khu nhà, căn hộ thương mại có giá thuê khoảng 18 triệu đồng, trong khi căn hộ cho thuê dành cho đối tượng được hưởng chính sách có giá khoảng 6 triệu đồng.

Theo Bộ trưởng, đây là chính sách rất nhân văn, thể hiện sự hỗ trợ đáng kể về chi phí nhà ở cho người thuộc diện được hưởng ưu đãi.