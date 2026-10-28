Bộ trưởng Xây dựng: Giá thuê nhà ở xã hội không thể thấp hơn

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình về các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 28/10, sau khi nghe nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh có ý kiến giải trình, làm rõ nội dung đại biểu quan tâm.

Giá thuê nhà ở xã hội thấp hơn nhiều lần nhà thương mại

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là chênh lệch giá bán nhà ở xã hội giữa các địa phương, thậm chí có sự chênh lệch giữa các dự án trong cùng một tỉnh, thành phố.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Xây dựng cho biết giá nhà ở xã hội tại tất cả địa phương đều được cơ quan Nhà nước là Sở Xây dựng thẩm định trước khi mở bán.

Trong đó, nhà đầu tư đều được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng và nội dung liên quan, giá thành nhà ở xã hội vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chi phí xây dựng, hạ tầng và lãi vay ngân hàng…

Đặc biệt, yêu cầu đầu tư hạ tầng của mỗi dự án có thể khác nhau. “Dự án có 2-3 tầng để xe sẽ phát sinh chi phí khác so với dự án chỉ có 1 tầng để xe”, ông Minh nói.

Tương tự, giá vật tư, vật liệu xây dựng giữa các địa phương cũng không giống nhau, dẫn tới các chênh lệch về giá nhà ở xã hội trên thị trường. Theo Bộ trưởng, hiện giá nhà ở xã hội tại các địa phương dao động trong khoảng 15-29 triệu đồng/m2.

Đối với giá thuê nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho hay hiện giá thuê không được vượt quá mức giá do UBND cấp tỉnh quy định. Hàng năm, các địa phương đều thực hiện thẩm định giá đối với dự án nhà ở, bao gồm cả nhà ở do doanh nghiệp tư nhân đầu tư và nhà ở do Nhà nước đầu tư.

Bộ trưởng dẫn ví dụ tại Hà Nội, trong cùng một khu nhà, căn hộ thương mại có giá thuê khoảng 18 triệu đồng, căn hộ cho thuê dành cho đối tượng được hưởng chính sách khoảng 6 triệu đồng.

Theo Bộ trưởng, đây là mức giá thuê thấp nhất, không thể thấp hơn, đồng thời là chính sách nhân văn, thể hiện sự hỗ trợ đáng kể về chi phí nhà ở cho người thuộc diện được hưởng ưu đãi.

Siết điều kiện, giá bán nhà ở xã hội sau 5 năm

Một nội dung cũng nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội là việc người mua nhà ở xã hội có nhu cầu bán lại sau 5 năm. Có ý kiến cho rằng khi bán lại sau 5 năm thì cũng phải bán cho chính chủ đầu tư, hoặc bán lại cho người thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội, giá cũng không được vượt quá giá bán ban đầu của chủ đầu tư.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, nhà ở xã hội là chính sách mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ những người khó khăn về chỗ ở. Vì vậy, khi không còn nhu cầu ở, muốn bán lại phải có điều kiện nhất định, nếu không sẽ nằm trong danh mục trục lợi chính sách.

Nhiều đại biểu Quốc hội tham gia góp ý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Về giá chuyển nhượng nhà ở xã hội, các đại biểu có có ý kiến về việc quy định giá chuyển nhượng, tránh trường hợp mua nhà được hưởng ưu đãi rồi bán theo giá thị trường để hưởng lợi. Theo Bộ trưởng, cơ quan soạn thảo đã xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các tỉnh, thành phố trước khi đưa quy định vào dự thảo luật.

Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Bộ trưởng nói cần xác định cụ thể nhu cầu và số lượng nhà ở tại từng địa phương, tỉnh, thành phố, bảo đảm không bỏ sót nhu cầu của người dân.

Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các loại hình nhà ở khác phải tuân thủ quy hoạch. Đối với những trường hợp vi phạm trong quá trình phát triển nhà ở trước đây, cần có phương án xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng dẫn ví dụ tại dự án của Tập đoàn Mường Thanh gần đây, nơi có một số công trình hiện không thể bán và không thể đưa vào sử dụng. Hiện UBND TP Hà Nội đưa ra 3 phương án xử lý trên cơ sở các nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và những quy định pháp luật liên quan.