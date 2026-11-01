Bộ trưởng Vũ Hải Quân làm việc với tỉnh Vĩnh Long về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Trần Trí Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng lãnh đạo sở, ngành và các công ty viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Vĩnh Long xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Thời gian qua, tỉnh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, điều hành.

Hạ tầng số và chính quyền số có bước chuyển biến rõ rệt khi 100% cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến và ký số đạt mức cao. Kinh tế số phát triển mạnh mẽ với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và phong trào “Bình dân học vụ số” thu hút hàng vạn lượt người tham gia.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết thời gian qua, việc ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, điển hình như các doanh nghiệp Lương Quới, Chánh Thu đã chủ động ứng dụng công nghệ trong chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu quốc tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cũng thẳng thắn nhìn nhận tiềm năng của địa phương còn rất lớn nhưng kết quả ứng dụng chưa tương xứng, đồng thời kiến nghị Bộ đồng hành tháo gỡ các bài toán thực tiễn về giống, truy xuất nguồn gốc, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới quản trị.

Đánh giá cao những kết quả mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh: “Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phải gắn kết, hỗ trợ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm triển khai các chương trình, công việc cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực”.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thực hiện lễ ký kết. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại buổi làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ký kết chương trình phối hợp chiến lược giai đoạn từ nay đến năm 2030. Tại lễ ký kết, Bộ trưởng đề nghị các bên cần sớm thành lập tổ công tác chung để kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tập trung vào các nội dung trọng tâm như phát triển các chuỗi ngành hàng chủ lực, xây dựng huyện Chợ Lách thành trung tâm giống và hoa kiểng quốc gia, phát triển hạ tầng phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế phục vụ nông sản xuất khẩu, cũng như thu hút đầu tư các trung tâm dữ liệu lớn.

Việc ký kết chương trình phối hợp này mở ra động lực mới, giúp Vĩnh Long khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.