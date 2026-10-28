Bộ trưởng Vũ Hải Quân: AI là công nghệ chiến lược quốc gia

Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo không còn đơn thuần là một công nghệ mới, mà đang làm thay đổi sâu sắc cách các nền kinh tế tăng trưởng, cách chính phủ phục vụ người dân, cũng như cách các quốc gia cạnh tranh và hợp tác. Dù AI tạo ra những cơ hội lớn, công nghệ này cũng đồng thời mang đến những rủi ro và khoảng cách mới.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại Lễ khai mạc Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026.

Theo Bộ trưởng, chủ đề của Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026 phản ánh ba ưu tiên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Trước hết, ưu tiên kết nối thông minh. Theo Bộ trưởng, AI không thể phát triển nếu thiếu các mạng lưới có năng lực, năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng và hạ tầng số đáng tin cậy. Những nguồn lực này cần được tiếp cận rộng rãi, với chi phí hợp lý, đảm bảo an toàn và sử dụng năng lượng hiệu quả, để kết nối con người, dữ liệu, hệ thống và ý tưởng, tạo ra tri thức và giá trị.

Tiếp theo, tạo dựng niềm tin từ quản trị tốt.

“AI phải phát triển theo cách vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ con người”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu này, cần phát triển các quy định rõ ràng, thiết thực dựa trên mức độ rủi ro, khuyến khích thử nghiệm có trách nhiệm, bảo đảm an toàn, trách nhiệm giải trình, quyền riêng tư, an ninh mạng.

Cùng với đó, khi các hệ thống AI và dữ liệu vượt qua biên giới quốc gia, các quy định trong nước cần có khả năng phối hợp và tương thích với nhau.

“Nếu thiếu niềm tin, AI sẽ không thể được ứng dụng rộng rãi. Nếu thiếu hợp tác, sẽ không thể hình thành một hệ sinh thái AI toàn cầu thực sự”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhận định.

Cuối cùng, chuyển đổi bằng AI phải mang lại kết quả thực chất. Giá trị của AI không được đo bằng số lượng chiến lược hay dự án thí điểm, mà phải được đo bằng chất lượng dịch vụ công tốt hơn, năng suất cao hơn, doanh nghiệp vững mạnh hơn và chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới, trong đó AI được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. Tầm nhìn xuyên suốt được Bộ trưởng công bố là: "AI vì con người, AI cho tất cả mọi người, do Việt Nam làm chủ và đồng sáng tạo cùng thế giới".

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố ba cam kết trọng tâm của Việt Nam:

Thứ nhất là tăng cường năng lực AI quốc gia. Tập trung phát triển hạ tầng số, nguồn lực tính toán, dữ liệu chất lượng cao, các mô hình AI tiếng Việt và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng.

Thứ hai là xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo có tính chiến lược và cởi mở. Việt Nam đang phát triển cách tiếp cận quản lý dựa trên rủi ro, thiết lập cơ chế sandbox cùng các chính sách hỗ trợ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp và việc ứng dụng AI có trách nhiệm.

Thứ ba là mở rộng hợp tác quốc tế. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Đáng chú ý, Bộ trưởng nhấn mạnh, đối với Việt Nam, tinh thần tự chủ không có nghĩa là làm việc một mình, mà là xây dựng năng lực để hợp tác với tư cách một đối tác bình đẳng, đóng góp tri thức và chia sẻ giá trị với cộng đồng quốc tế.