Bộ trưởng VHTTDL đề xuất chuyển nhà đất dôi dư thành nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao

Phát biểu tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội chiều nay (18/10), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đánh giá GDP 9 tháng tăng 9,01% là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, đất nước còn khó khăn.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027, Bộ trưởng nhấn mạnh ba vấn đề. Trước hết, tăng trưởng cao phải đi cùng nâng cao năng suất và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Vấn đề thứ hai là tập trung chuyển những nguồn lực đã được tháo gỡ về cơ chế thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Văn Tuyến

Dẫn báo cáo có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý, với tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục theo dõi sát bao nhiêu dự án đã vận hành, bao nhiêu vốn đã đưa vào thực hiện, tạo thêm bao nhiêu việc làm. Đồng thời, kết quả cần được đo đếm bằng thời gian, chi phí thực tế của người dân và doanh nghiệp.

Mỗi nhiệm vụ cần rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra để các dự án thực sự tạo ra năng lực sản xuất, sản phẩm và thị trường.

Thứ ba, thành quả tăng trưởng phải lan tỏa rõ hơn đến đời sống nhân dân. Bộ trưởng nhấn mạnh: "Phát triển con người chính là tạo nền tảng cho tăng trưởng lâu dài”.

Đưa tiềm năng văn hóa thành sản phẩm có bản quyền, có thị trường

Về lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, tiềm năng văn hóa, di sản của đất nước rất lớn. Cần đưa sức sáng tạo của bản sắc văn hóa Việt Nam trở thành năng lực sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị tăng thêm của ngành nghệ thuật, giải trí ước tăng 10,17%, cao hơn mức tăng GDP cùng kỳ. Theo Bộ trưởng, dư địa còn rất lớn khi di sản và tiềm năng văn hóa được chuyển thành các sản phẩm có bản quyền, có thị trường khai thác lâu dài.

Bộ trưởng cho hay, Bộ đã xây dựng kịch bản tăng trưởng công nghiệp văn hóa.

Tại kỳ họp này, Bộ đã trình Quốc hội hai văn bản quan trọng là Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Cũng theo thông tin từ Bộ trưởng, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5%; khách nội địa đạt 126 triệu lượt. Xuất khẩu dịch vụ du lịch đạt 13,6 tỷ USD, thặng dư dịch vụ du lịch khoảng 2,21 tỷ USD.

Ngành đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Bộ đang tập trung các giải pháp phát triển thị trường trọng điểm, chuỗi sản phẩm văn hóa - nghệ thuật - ẩm thực - mua sắm - thể thao, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn điểm đến.

Theo Bộ trưởng, hiện du lịch đóng góp 8,8% GDP. Mục tiêu là đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP và đến năm 2045 đạt 12-15% GDP.

Năm 2027, ngành đặt mục tiêu đón 28–29 triệu lượt khách quốc tế.

Bộ trưởng cũng cho hay, Bộ đang rà soát tổng thể ở cấp tỉnh và cấp xã, đồng thời đề xuất Chính phủ cơ chế chuyển đổi các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy thành không gian văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng và bảo tồn văn hóa.

Bộ trưởng khẳng định Bộ sẽ chủ động xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, công khai tiến độ, phối hợp với các ngành và địa phương để nâng cao hiệu quả công tác, đóng góp giá trị kinh tế, sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đề xuất chính sách visa hút khách trung chuyển quốc tế qua Việt Nam

Đánh giá du lịch là điểm sáng, đại biểu Lê Hồng Hà (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) đề nghị Chính phủ xem xét đưa các chỉ tiêu về du lịch, như số lượng khách hoặc tổng thu ngân sách từ du lịch vào hệ thống chỉ tiêu quốc gia, xác định đây là những chỉ tiêu chủ yếu mang tính liên ngành.

Đại biểu Lê Hồng Hà phát biểu chiều nay. Ảnh: Văn Tuyến

Theo đại biểu, nếu chỉ đặt nhiệm vụ trong riêng ngành du lịch thì chưa đủ. Việc xác định chỉ tiêu chung sẽ tạo cơ sở xây dựng các chính sách, chương trình, giải pháp lớn, đồng thời tạo sức ép để các ngành phối hợp thực hiện. Đại biểu cũng nhận xét sự phối hợp hiện nay chưa thực sự chặt chẽ để đạt mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Một hướng khai thác được đại biểu đề xuất là thu hút khách trung chuyển quốc tế qua Việt Nam, bên cạnh việc tiếp tục phát triển thị trường khách đến du lịch.

Theo đại biểu, đây là thị trường có thể mang lại nguồn thu và lượng khách lớn. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi cho các luồng khách di chuyển, đồng thời là điểm đến hấp dẫn, có tên tuổi trên thế giới và khách có nhu cầu ghé qua.

Các trung tâm hàng không đang được phát triển cũng tạo điều kiện để khai thác thị trường này. Đại biểu đề cập sân bay Gia Bình và sân bay Long Thành với định hướng trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế cả hành khách lẫn hàng hóa. Cùng với đó, các hãng hàng không Việt Nam đang tập trung phát triển đội máy bay.

Từ những điều kiện trên, đại biểu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng xem xét giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng một chương trình phối hợp liên ngành để thu hút khách trung chuyển quốc tế.

Chương trình cần có sự tham gia của các địa phương, cơ quan công an, sân bay, ngành hàng không và doanh nghiệp du lịch; trong đó nghiên cứu chính sách thị thực cho khách trung chuyển và xây dựng các chương trình phục vụ nhóm khách này.

Theo đại biểu, công tác chuẩn bị cần được triển khai ngay trong quá trình hoàn thiện hai sân bay, đồng thời xúc tiến thị trường từ bây giờ để sớm khai thác hiệu quả khi các sân bay đi vào hoạt động.