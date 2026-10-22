Bộ trưởng VH-TT&DL: Tận dụng trụ sở dôi dư làm nhà văn hóa, rạp chiếu phim

Góp ý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị.

Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Theo Bộ trưởng, chủ trương dành quỹ đất cho văn hóa đã được đề cập trong nhiều văn bản, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa thực sự nghiêm túc. Hiện nay, nhiều nơi còn thiếu thiết chế, không gian văn hóa để bảo đảm sinh hoạt và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

“Các khu đô thị mọc lên, ban đầu đều có đánh giá tác động, dự kiến dành quỹ đất cho cây xanh, công trình văn hóa. Thế nhưng, khi xây dựng xong, đi mỏi chân cũng chẳng thấy, chỉ thấy nhà cửa san sát, khiến không gian đô thị rất bức bối”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói.

Bộ trưởng đề nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đất thu hồi từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước để phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo khảo sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ hơn 50% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng các tiêu chí, số còn lại chưa đáp ứng yêu cầu.

“Sau khi sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, nhiều trụ sở, cơ sở dôi dư, không còn phù hợp với việc bố trí địa điểm như trước. Do đó, cần nghiên cứu phương án sửa chữa, nâng cấp, tận dụng các cơ sở này để bổ sung vào hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu thực tế”, người đứng đầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Dẫn chứng lĩnh vực điện ảnh, Bộ trưởng cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng để phát triển điện ảnh là phải có rạp chiếu phim, nhưng hiện nay hệ thống rạp còn rất thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

“TP.HCM và một số địa phương, doanh nghiệp đã tận dụng nhà văn hóa cấp quận dôi dư sau sắp xếp để cải tạo thành rạp chiếu phim, thu hút người dân đến xem và tham gia các hoạt động giải trí”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói và nhận định đây là hướng khai thác cơ sở hiện có cần được quan tâm khi xây dựng chính sách đất đai.

Một nội dung khác được Bộ trưởng đề cập là bổ sung cơ chế ưu đãi cụ thể về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống bạo lực gia đình, bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật.

Với hoạt động lấn biển, Bộ trưởng đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung bảo đảm phù hợp với quy định liên quan tại Luật Di sản văn hóa. Đồng thời, bổ sung yêu cầu không làm ảnh hưởng, xâm hại đến yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên bảo đảm đồng bộ với pháp luật về di sản văn hóa.

Bộ trưởng cho rằng các khu vực ven sông, ven biển có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh. Vì vậy, trong quá trình phát triển kinh tế biển và triển khai hoạt động lấn biển, cần quan tâm bảo đảm yêu cầu bảo vệ di sản.

Đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung quy định về yêu cầu xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở của cá nhân trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc nơi có khả năng tác động đến di tích, di sản thế giới phải thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

“Cần có quy định dẫn chiếu để bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với pháp luật về di sản văn hóa. Qua theo dõi thực tế, những vi phạm liên quan đến các trường hợp này vẫn còn xảy ra”, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nói.