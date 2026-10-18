Bộ trưởng VH-TT&DL: Sẽ xây dựng bộ chỉ số đo mức độ vận động của người dân

Nhiệm vụ trên được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đưa ra tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, chiều 18/10.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đầu tư cho văn hóa và thể thao phải trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng con người. Người dân, đặc biệt là trẻ em, công nhân và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cần có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, luyện tập thể thao thường xuyên.

Theo bà, báo cáo của Chính phủ đã đặt nhiệm vụ luyện tập thể thao trong định hướng chủ động chăm sóc sức khỏe. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo triển khai phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao, gắn với phát triển thể thao học đường và tạo điều kiện luyện tập tại cộng đồng.

“Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong quý II/2027, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động và khả năng tiếp cận thể thao. Bộ chỉ số sẽ được sử dụng để đo lường kết quả thể chất theo từng nhóm đối tượng, sau đó mở rộng ra toàn dân, làm cơ sở đánh giá, kiểm soát và đề xuất giải pháp khuyến khích người dân chủ động rèn luyện, nâng cao sức khỏe”, Bộ trưởng nói.

Công nghiệp văn hóa hướng tới đóng góp 7% GDP

Đề cập trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bà Lâm Thị Phương Thanh cho rằng Việt Nam có tiềm năng lớn về văn hóa và di sản. Vấn đề đặt ra là chuyển hóa sức sáng tạo, bản sắc văn hóa thành năng lực sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao sức cạnh tranh quốc gia.

Bộ trưởng dẫn Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, trong đó xác định yêu cầu phát huy văn hóa trở thành nguồn lực, động lực và sức mạnh mềm quốc gia.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị tăng thêm của ngành nghệ thuật, vui chơi, giải trí ước tăng 10,17%, cao hơn tốc độ tăng GDP cùng kỳ. Theo Bộ trưởng, dư địa phát triển lĩnh vực này còn lớn nếu những giá trị văn hóa, di sản được chuyển hóa thành sản phẩm có bản quyền, có thị trường và khả năng khai thác lâu dài.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kịch bản tăng trưởng công nghiệp văn hóa, đồng thời xác định các tiêu chí thống kê mức đóng góp của lĩnh vực này vào nền kinh tế.

“Theo đánh giá sơ bộ, công nghiệp văn hóa hiện đóng góp trên 5% GDP. Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đặt mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực này đóng góp 7% GDP. Trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm, du lịch và công nghiệp văn hóa là hai lĩnh vực thuộc ngành phấn đấu tăng trưởng trên 10%”, Bộ trưởng nói.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch. Bộ trưởng mong muốn các đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hai lĩnh vực này phát triển, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Về du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh vai trò của ngành trong tạo nguồn thu ngoại tệ, kích thích tiêu dùng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo số liệu được Bộ trưởng dẫn, chỉ số phát triển du lịch và lữ hành của Việt Nam do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố năm 2026 tăng 7 bậc so với năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng cho rằng du lịch không chỉ trực tiếp cải thiện cán cân dịch vụ mà còn góp phần mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ Việt Nam. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị cũng xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực khác.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, đạt doanh thu 1.125.000 tỷ đồng, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp trong những tháng cuối năm.

Trong mùa cao điểm đón khách quốc tế cuối năm, ngành Du lịch sẽ tập trung khai thác các thị trường trọng điểm, phát triển chuỗi sản phẩm kết hợp văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm và thể thao; cùng với đó là nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm của du khách và bảo đảm an toàn tại các điểm đến.

Theo mục tiêu được tư lệnh ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra, năm 2027, lĩnh vực du lịch sẽ đón khoảng 28-29 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp khoảng 1,26-1,28 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế.

Để đạt mục tiêu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đẩy mạnh kết nối, xúc tiến du lịch, tạo thuận lợi cho khách nhập cảnh và mua sắm miễn thuế. Đồng thời, ngành sẽ chú trọng theo dõi mức chi tiêu, thời gian lưu trú của du khách và thu nhập của cộng đồng sở tại, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết ngành sẽ tận dụng các sự kiện trong khuôn khổ năm APEC 2027 để giới thiệu sản phẩm văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy du lịch và kết nối đầu tư.