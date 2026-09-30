Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chúc mừng BTS và Lisa

Ngày 29/9, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi-young chia sẻ lời chúc mừng BTS và Lisa trên mạng xã hội sau những thành tích nổi bật của hai nghệ sĩ tại MTV VMA 2026.

Trong bài đăng, ông Choi Hwi-young cho rằng những chiến thắng của BTS và Lisa một lần nữa chứng minh vị thế của Kpop trên thị trường âm nhạc đại chúng thế giới. "Chiến thắng lần này của BTS và Lisa một lần nữa chứng minh vị thế của Kpop trên thị trường âm nhạc đại chúng toàn cầu", Bộ trưởng Choi Hwi-young viết.

Theo ông, thành tích này không chỉ thuộc về riêng các nghệ sĩ mà còn là kết quả của những người làm việc trong lĩnh vực quản lý, sản xuất và tổ chức biểu diễn, cũng như đông đảo người hâm mộ đã dành tình yêu cho Kpop. "Đây là thành quả của không chỉ các nghệ sĩ mà còn của những người đã luôn đồng hành trong lĩnh vực quản lý, sản xuất và biểu diễn, cùng tất cả người hâm mộ yêu mến Kpop", ông Choi Hwi-young chia sẻ.

Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành công nghiệp âm nhạc đại chúng mở rộng nền tảng phát triển và xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh, qua đó tạo điều kiện để những thành tựu của Kpop tiếp tục được nối dài.

Ông cũng gửi lời chúc mừng một lần nữa tới BTS và Lisa, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những hoạt động trong tương lai của hai nghệ sĩ.

Tại lễ trao giải MTV VMA 2026 diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) ngày 27/9 (giờ địa phương), BTS đã tạo dấu ấn với ba chiến thắng.

Nhóm giành giải Ca khúc của năm (Song of the Year) với SWIM, ca khúc chủ đề thuộc album phòng thu thứ 5 ARIRANG. Bên cạnh đó, BTS còn chiến thắng ở hai hạng mục Best K-Pop và Best Group, qua đó trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất tại lễ trao giải năm nay.

Ba chiến thắng đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của BTS tại một trong những sân khấu trao giải âm nhạc lớn của Mỹ. Đặc biệt, giải Song of the Year giúp SWIM vượt qua nhiều đối thủ để giành một trong những hạng mục quan trọng của MTV VMA.

Không chỉ BTS, Lisa cũng mang về một chiến thắng đáng chú ý cho Kpop tại MTV VMA 2026. Thành viên BLACKPINK giành giải Best Pop với ca khúc Dream. Theo Yonhap, Lisa vượt qua những tên tuổi đình đám như Ariana Grande và Taylor Swift để chiến thắng ở hạng mục này.

Thành tích của Lisa tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của nữ nghệ sĩ trên thị trường âm nhạc quốc tế, đồng thời góp thêm một dấu ấn của nghệ sĩ Kpop tại MTV VMA 2026.

Việc BTS giành ba giải thưởng và Lisa chiến thắng ở hạng mục Best Pop giúp Kpop tiếp tục hiện diện nổi bật tại một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn của Mỹ. Những thành tích này cũng là cơ sở để Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò ngày càng rõ nét của Kpop trong thị trường âm nhạc đại chúng toàn cầu.