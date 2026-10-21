Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Phó Cục trưởng Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ cùng đại diện lãnh đạo đoàn trao thưởng nóng cho hai vận động viên Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt. (Ảnh: THU MY)

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng trước kết quả thi đấu của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam, đặc biệt là thành tích của hai kình ngư Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt khi lần lượt giành Huy chương Vàng và Huy chương Bạc ở nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5. Trước đó, ngày 19/10, đô cử Lê Văn Công cũng mang về tấm Huy chương Bạc ở hạng cân 49kg môn cử tạ.

Người đứng đầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch đánh giá cao tinh thần vượt khó, ý chí và quyết tâm của các vận động viên. Bằng quá trình tập luyện nghiêm túc, các tuyển thủ đã vượt qua những trở ngại về thể chất, nỗ lực khẳng định bản thân và đạt thành tích tại đấu trường thể thao lớn của châu lục.

Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt trên bục nhận huy chương. (Ảnh: THU MY)

Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt xuất phát. (Ảnh: HOÀI THU)

Mỗi tấm huy chương đều mang giá trị đáng trân trọng, ghi dấu quá trình rèn luyện, sự kiên trì và khát vọng vươn lên của các vận động viên. Những thành tích này góp phần nâng cao vị thế thể thao Việt Nam, đồng thời truyền đi thông điệp tích cực về nghị lực sống, niềm tin và tinh thần vượt qua nghịch cảnh.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng gửi lời động viên tới các vận động viên, huấn luyện viên và toàn thể Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam; đề nghị các thành viên chú trọng giữ gìn sức khỏe, duy trì thể lực, tiếp tục thi đấu với sự tự tin và quyết tâm cao. Bộ trưởng tin tưởng các tuyển thủ sẽ phát huy bản lĩnh, nỗ lực đạt thêm những kết quả tích cực tại Đại hội, qua đó lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam giàu ý chí, nghị lực.

Theo Phó Cục trưởng Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ, Herbalife đã quyết định thưởng nóng 50 triệu đồng cho tấm Huy chương Vàng của kình ngư Đỗ Thanh Hải.