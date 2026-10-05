Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc lên tiếng trước tình hình 'leo thang' xung quanh phim 'The Assassin(s)'

Trước những tranh cãi về cáo buộc xuyên tạc lịch sử trong bộ phim, vốn đã dẫn đến các cuộc biểu tình bên ngoài nhà riêng của nam diễn viên Yoo Hae Jin và việc hủy bỏ nhiều lịch trình quảng bá, giao lưu chính thức, công ty quản lý của nam diễn viên cũng tuyên bố sẽ giữ lập trường cứng rắn: "Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các hành vi phỉ báng, lan truyền thông tin sai lệch và tấn công cá nhân ác ý nhắm vào diễn viên của mình, cũng như các hành vi xâm phạm quyền riêng tư và đe dọa sự an toàn cá nhân", đồng thời khẳng định sẽ "áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của nghệ sĩ".

Vào ngày 5/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Choi Hwi Young cũng tuyên bố trên mạng xã hội: "Hôm nay, tôi đã mạnh mẽ kêu gọi các cơ quan chức năng, bao gồm Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho dàn diễn viên và ê kíp làm phim, đồng thời xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi bất hợp pháp như đe dọa, uy hiếp và biểu tình diễn ra bên ngoài nơi ở của họ. Mặc dù người dân có quyền tự do đánh giá một bộ phim, nhưng việc đe dọa sự an toàn cá nhân của những người sáng tạo là hành động đi ngược lại tinh thần dân chủ. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc chỉ trích phim lại vượt quá giới hạn, leo thang đến mức tụ tập biểu tình trước nhà diễn viên, xâm phạm đời tư và đe dọa sự an toàn cá nhân của họ".

Ông cũng bác bỏ những lời kêu gọi từ một số phía về việc dừng chiếu bộ phim, đồng thời lưu ý: "Việc yêu cầu Chính phủ can thiệp từ trước hoặc sử dụng quyền lực hành chính để phán xét một tác phẩm chỉ vì không thích nội dung là một lời kêu gọi nguy hiểm, muốn quay lại thời kỳ 'kiểm duyệt trước' vốn đã bị Hiến pháp nghiêm cấm. Những ý kiến ​​chỉ trích và tranh luận về cách lý giải lịch sử hay quan điểm được thể hiện trong phim là điều tự nhiên và lành mạnh trong một xã hội dân chủ. Nếu có vấn đề liên quan đến phỉ báng hoặc vi phạm pháp luật, cách giải quyết phù hợp là tìm kiếm phán quyết của tòa án thông qua các thủ tục dân sự hoặc hình sự sau khi phim đã được công chiếu".

Bất chấp những lời kêu gọi tẩy chay 'The Assassin(s)', khán giả vẫn đổ xô đến xem. Phim đã vượt mốc 2 triệu lượt người, chỉ trong vòng 11 ngày.

Vào ngày 4/10, các thành viên của một nhóm bảo thủ đã tổ chức biểu tình trước nhà của nam diễn viên Yoo Hae Jin, 'ngôi sao' của bộ phim 'The Assassin(s)' tại quận Seongbuk, Seoul, nhằm lên án công ty sản xuất và nam diễn viên này.