Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Lào thống nhất những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong thời gian tới

Tham gia buổi làm việc về phía Bộ Tư pháp Bạn có đồng chí Khăm phăn BUN PHA KHÔM, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng Bộ.

Mở đầu cuộc gặp, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng bày tỏ vui mừng khi được tham gia Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào – chuyến thăm đầu tiên của một Lãnh đạo cấp cao nước ngoài tới Lào ngay sau khi Lào kiện toàn Thủ tướng Chính phủ mới. Vui mừng gặp lại Đồng chí Khăm - khăn PHÔM MA THẮT kể từ khi kết thúc Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7 tổ chức tại Hải Phòng, Việt Nam vào ngày 17/6/2026), Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào về việc vừa kiện toàn 02 đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước (đồng chí Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Saleumxay Kommasith) tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa X vào ngày 05/10 vừa qua.

Điểm các hoạt động hợp tác trong năm 2026, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng vui mừng và đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai Bộ Tư pháp trong thời gian qua, đặc biệt là việc hai Bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7. Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Bộ Tư pháp Việt Nam đã nghiêm túc báo cáo kết quả Hội nghị với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai Kết luận Hội nghị. Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng trân trọng đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam triển khai đồng bộ, hiệu quả thiết thực Kết luận Hội nghị.

Đồng thời, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng chia sẻ, năm 2027 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Lào khi hai nước cùng hướng tới các hoạt động kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước như Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng đối với hai Bộ Tư pháp đó là Kỷ niệm 45 năm (1982 - 2027) quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào. Do đó hai Bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp năm 2027 vừa ký, đồng thời, sớm phối hợp chuẩn bị kỹ cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm giữa hai Bộ Tư pháp, đảm bảo chu đáo, trang trọng, thiết thực và hiệu quả, qua đó tiếp tục khẳng định và vun đắp mối quan hệ hợp tác gắn bó có một không hai giữa Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam - Lào.

Theo đó, dấu ấn trọng tâm trong hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước trong thời gian tới chính là việc cần khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt Dự án “Nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ Bộ Tư pháp Lào” từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam. Đồng chí Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng nhắc lại tinh thần của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng trong các cuộc hội kiến, hội đàm với Lãnh đạo chủ chốt của Lào vào ngày 8/10 vừa qua, đó là trong quan hệ hợp tác Việt – Lào cần có bước thay đổi về chất từ hợp tác tốt sang hợp tác thực chất, từ cam kết trên văn bản sang kết quả cụ thể trên thực tế và đặc biệt mọi vướng mắc phát sinh đều phải có giải pháp tháo gỡ kịp thời, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể.

Đồng tình với những nhận định, chia sẻ của Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp Lào Khăm-phăn PHÔM MA THẮT cho biết công tác pháp luật và tư pháp ở Lào đang được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm với điểm nhấn là hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện với tốc độ nhanh hơn và công tác thi hành án dân sự có nhiều khởi sắc. Đồng chí cũng mới được giao thêm nhiệm vụ Chủ tịch Uỷ ban quốc gia của Lào về chống mua bán người. Về hợp tác giữa hai Bộ, đồng chí đánh giá cao các nội dung hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua đều rất thiết thực, phù hợp với định hướng hợp tác giữa Lãnh đạo cấp cao của hai nước. Đồng chí cũng cho biết ngay sau khi kết thúc Hội nghị đường biên lần thứ 7, đồng chí đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát toàn bộ các công việc còn tồn đọng để triển khai nghiêm túc kết luận Hội nghị, đồng thời đã ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận Hội nghị.

Đối với Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước năm 2027 vừa ký kết, đồng chí cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai hiệu quả các hoạt động, trước mắt là việc chuẩn bị đón đoàn của Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam sang hỗ trợ Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp Lào xây dựng chương trình đào tạo về thi hành án dân sự. Đồng chí cũng tán thành việc hai Bộ Tư pháp cần tích cực chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 45 năm quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp sẽ diễn ra vào năm 2027.

Về Dự án ODA hỗ trợ Bộ Tư pháp Lào, đồng chí Bộ trưởng Tư pháp Lào sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Lào để hoàn thành thủ tục nội bộ, gửi Công thư cho Uỷ ban hợp tác Việt Nam – Lào nhằm thúc đẩy phê duyệt Dự án một cách khẩn trương, đáp ứng nhu cầu ưu tiên cấp bách của Bộ Tư pháp Lào.

Ngoài ra, đồng chí cũng chia sẻ một trong những vướng mắc ở Lào hiện nay là nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, dù bản án đã có hiệu lực nhưng đương sự tiếp tục khiếu nại lên các cơ quan, thậm chí lên đến Quốc hội, do đó ảnh hưởng đến công tác thi hành án dân sự. Số vụ việc thi hành án dân sự tồn đọng hiện nay lên tới 800 vụ. Ngoài ra, Lào hiện nay đang nghiên cứu tái lập chính quyền cấp xã (nâng cấp từ cấp bản), theo đó đang xem xét thành lập bộ phận phụ trách về giải quyết tranh chấp ở cơ sở và mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.

Kết thúc buổi hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, cùng nhau thúc đẩy các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam – Lào ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.