Chiều 23/11, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đến khảo sát, kiểm tra tiến độ triển khai dự án thành phần số 1: Nâng cấp, cải tạo, gia cố kênh Kim Sơn từ cống Báo Đáp đến cống Kênh Cầu thuộc dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng kiểm tra thực địa dự án. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Dự án thành phần số 1 do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn xã Gia Lâm (TP Hà Nội) và các xã Phụng Công, Nghĩa Trụ, Như Quỳnh, Hoàn Long (tỉnh Hưng Yên).

Công trình khởi công ngày 9/10/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2028. Ngay sau lễ khởi công, nhà thầu đã huy động nhân lực, phương tiện, máy móc triển khai phát tuyến, san gạt mặt bằng và tổ chức thi công.

Hiện công trường đang triển khai 4 mũi thi công hạ cọc đại trà ván bê tông cốt thép dự ứng lực, với tổng chiều dài tuyến kè đã thi công đạt 340m. Chủ đầu tư dự kiến đến ngày 31/12/2026, dự án giải ngân đạt 100 tỷ đồng.

Các phương tiện, máy móc tại công trường dự án. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn cho biết, thời gian qua, tỉnh tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 8,5km trên tổng số 16,9km toàn tuyến, đạt hơn 50%, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo kế hoạch thi công.

Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án trong quý II/2027, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai thi công đồng bộ.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và tỉnh Hưng Yên trong triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành trước tiến độ.

Đối với tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.