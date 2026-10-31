Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nêu 'tiên trách kỷ, hậu trách nhân' trong triển khai dự án

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng giải trình ý kiến đại biểu liên quan đến lĩnh vực này.

Đề nghị tăng cường năng lực phòng, chống lũ, lụt trên sông Cầu

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Hà Sỹ Huân cho biết, việc bố trí vốn triển khai các dự án phòng, chống lũ, lụt sông Cầu có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường năng lực cắt lũ, bảo đảm an toàn cho khu vực trung tâm và vùng hạ du, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội lâu dài.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội tại phiên họp.

Làm cơ sở cho kiến nghị, đại biểu dẫn Quyết định số 1409/QĐ-BNNMT ngày 21/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời viện dẫn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 549/TB-VPCP ngày 11/10/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Từ những căn cứ trên, đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quan tâm, xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để triển khai các dự án, sớm tăng cường năng lực phòng, chống lũ, lụt trên sông Cầu.

Giải trình kiến nghị của đại biểu Hà Sỹ Huân, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đề nghị nhìn nhận lại quá trình triển khai các dự án trên tinh thần "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bộ trưởng cho biết, hoàn lưu bão Bualoi và bão Matmo năm 2025 đã ảnh hưởng rất lớn đến nhiều tỉnh phía Bắc, trong đó có Thái Nguyên, gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực trung tâm tỉnh.

Sau thiên tai, địa phương đã phê duyệt 3 dự án cấp bách liên quan đến sông Cầu. Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, tức sau thiên tai vài tháng, các dự án mới được tổ chức khởi công.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, đến thời điểm báo cáo Quốc hội, thiên tai đã qua hơn một năm. Do đó, các dự án phải thực hiện theo cơ chế đầu tư công trung hạn thông thường, không thể tiếp tục bố trí nguồn vốn theo diện cấp bách. Đây là một trong những vướng mắc cần được nhìn nhận trong quá trình triển khai.

Vướng mắc thứ hai liên quan đến thẩm quyền bố trí nguồn vốn. Bộ trưởng cho biết, đối với dự án do tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, việc bố trí và cấp nguồn vốn phải thông qua Bộ Tài chính, không thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Vì vậy, theo Bộ trưởng, việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp nguồn vốn cho các dự án này là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với những hạng mục đáp ứng đủ điều kiện và đúng quy định, như đê sông Cầu, đê Chã và đập Thác Huống, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Việc làm rõ cơ chế, thẩm quyền và nguồn vốn triển khai các dự án phòng, chống lũ, lụt sông Cầu được đặt ra nhằm bảo đảm các công trình được thực hiện đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn khu vực trung tâm và vùng hạ du.

Trung ương bố trí hơn 23.500 tỷ đồng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Liên quan đến những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về phòng, chống thiên tai, sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu và đầu tư hạ tầng nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bao gồm cả khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, vùng biển Đông và biển Tây, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, Trung ương đã bố trí khoảng 40.000 tỷ đồng cho khu vực này.

Đối với giai đoạn 2026-2031, đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và khoảng 8.500 tỷ đồng vốn ODA. Tổng nguồn lực được bố trí khoảng 23.500 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đề nghị nhìn nhận lại quá trình triển khai các dự án trên tinh thần "tiên trách kỷ, hậu trách nhân"

“Đây là nguồn lực rất lớn thể hiện sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nhằm thực hiện nghiêm túc Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống sạt lở, sụt lún, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn tại ĐBSCL”, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, nguồn lực được bố trí vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Tổng nhu cầu vốn cho công tác phòng, chống thiên tai, bao gồm sạt lở, sụt lún, hạn mặn, ngập lụt tại khu vực phía Nam và lũ quét, sạt lở tại khu vực phía Bắc, khoảng 210.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Trung ương mới cân đối được khoảng 105.000 tỷ đồng, đạt khoảng 50% tổng nhu cầu.

Đối với 8 dự án tại vùng ĐBSCL, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực hoàn thiện các thủ tục theo đúng lộ trình. Đến hết ngày 30/10, Bộ đã phê duyệt xong chủ trương đầu tư.