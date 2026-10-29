Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Mỗi thửa đất được gắn một mã định danh duy nhất, thống nhất trên phạm vi cả nước

Trong phiên họp sáng nay, 29/10, sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trịnh Việt Hùng đã phát biểu giải trình làm rõ các nội dung về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giá đất, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số….

Về các quy định liên quan đến thu hồi đất, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, Luật Đất đai sửa đổi tuân thủ Hiến pháp, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương, có quy định chặt chẽ, không lạm dụng thu hồi đất và không gây khó khăn cho việc triển khai dự án.

Về ý kiến đề nghị cân nhắc việc thu hồi đất đối với công trình sự nghiệp đã và đang được Nhà nước cho phép hoạt động, theo Bộ trưởng, đây không phải là nội dung mới trong dự thảo mà được kế thừa Luật Đất đai 2024, chủ trương này bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa khu vực công và khu vực tư.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình

Cũng theo Bộ trưởng, dự thảo Luật thể chế hóa quan điểm chuyển từ tư duy bồi thường tài sản thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị quyết số 21 của Trung ương, bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật còn quy định ngân sách Nhà nước hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư ứng trước bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Phần còn lại được tính vào chi phí đầu tư. Trường hợp dự án chấm dứt hoạt động, phần kinh phí ứng trước được hoàn trả, nội dung này phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và Luật Doanh nghiệp.

Về phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, một số đại biểu Quốc hội đề nghị việc phân cấp phải đi đôi với năng lực thực thi và điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là đối với cấp xã. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát và quy định cụ thể để bảo đảm tính khả thi, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, Dự thảo còn quy định mỗi thửa đất được gắn một mã định danh duy nhất, thống nhất trên phạm vi cả nước, làm cơ sở tham chiếu cho các mã định danh trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

“Khi dữ liệu đất đai bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung, người dân sẽ thực hiện thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi hơn. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu cung cấp thêm thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai được công bố. Trường hợp cần thông báo cung cấp, bổ sung hồ sơ, việc thông báo chỉ được thực hiện một lần”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, Bộ NN&MT được Chính phủ giao hoàn thành trong năm 2026 đối với tổng số thửa đất có dữ liệu đăng trên VNeID. Hiện cả nước có khoảng 105 triệu thửa đất, trong đó hơn 70 triệu thửa đã có dữ liệu. Đến ngày hôm nay, đã có gần 44 triệu thửa đất được kết nối. Dữ liệu điện tử về đất đai "bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung" và khi kết nối liên thông sẽ chính xác hơn nằm trong hồ sơ giấy.