Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Chiều 24/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác tổ chức thi công tại dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án với Bộ trưởng Trần Hồng Minh.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Bùi Công Phượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang cho biết: Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có chiều dài 105km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ có chiều dài trên 77km với tổng mức đầu tư 8.800 tỷ đồng. Đây là công trình quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực phía Bắc.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, gồm 15 gói thầu xây lắp, hiện đã triển khai thi công 15/15 gói thầu, tổng giá trị xây lắp lũy kế đạt 4.688,733/6.168,488 tỷ đồng, đạt 76,01% giá trị hợp đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, được bàn giao cho đơn vị thi công. Các khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng cơ bản được giải quyết, đáp ứng yêu cầu phục vụ thi công dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, được bàn giao cho đơn vị thi công

Các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn từ khi khởi công đến thời điểm hiện nay 7.089,384/8.383,912 tỷ đồng, đạt 84,56% kế hoạch. Năm 2026, giải ngân nguồn vốn đạt 806,442/2.100,970 tỷ đồng, đạt 38,38% kế hoạch vốn được giao.

Đối với đoạn qua tỉnh Hà Giang cũ dài hơn 27km, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện. Dự án gồm 09 gói thầu xây lắp, đã triển khai 9/9 gói thầu; giá trị sản lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo là 3.033/3.544 tỷ đồng đạt 85% giá trị hợp đồng.

Tổng kế hoạch vốn là 4.763,209 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn từ khi thi công đến thời điểm báo cáo đạt 3.945,715/4.763,209 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch. Giải ngân nguồn vốn 2026 (bao gồm cả vốn năm 2025 kéo dài sang 2026): 1.146,165/1.963,659 tỷ đồng đạt 58,3% kế hoạch vốn giao.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Chủ đầu tư đã chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn giám sát huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, quá trình thi công dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ, như biến động giá xăng dầu khiến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; thời tiết mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến việc thi công, gây sạt lở, mất an toàn một số khu vực; một số nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; khả năng tổ chức thi công tại một số thời điểm chưa tương xứng với khối lượng còn lại. Việc bố trí vốn chưa kịp thời,…

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xây dựng tiến độ chi tiết đến từng gói thầu, hạng mục; xác định rõ khối lượng phải hoàn thành theo tuần, tháng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư và nhà thầu.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đối với những hạng mục đủ điều kiện; bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu; chủ động phương án thi công phù hợp điều kiện thời tiết, bảo đảm an toàn công trình và người lao động.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các trường hợp nhà thầu huy động nguồn lực không đáp ứng yêu cầu; kiên quyết yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nguồn lực và biện pháp tổ chức thi công đối với các gói thầu chậm tiến độ.

Kiểm tra tại hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang, chủ đầu tư, nhà thầu trong công tác thi công. Đối với việc đề xuất bổ sung nguồn vốn cho giai đoạn hoàn thiện, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang sớm rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn để triển khai thi công giai đoạn hoàn thiện cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ.

Bộ trưởng yêu cầu Ban quản lý dự án ĐTXD số 1 khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu sớm hoàn thiện hệ thống các nút giao, đường gom nối với cao tốc, đảm bảo công tác an toàn giao thông trong thi công. Đồng thời, nghiên cứu các phương án vừa khai thác, thi công một cách hợp lý.

Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công, bảo đảm tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.